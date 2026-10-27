OpenAI「GPT-6.1 Terra」発表　画像理解やPC操作を低コストで

OpenAIは10月26日、画像の理解やPC操作、文章作成に適した新しいAIモデル「GPT-6.1 Terra」を発表した。APIに加え、ChatGPT WorkとCodexの、Plus、Pro、Enterprise、Edu利用者向けに提供する。標準API料金は「GPT-6.1 Sol」の半額におさえた。

Terraは、図面や商品写真の内容を読み取ったり、アプリの画面を操作して作業したりする用途を想定したモデル。請求書から情報を読み取って会計ソフトに入力するなど、画像の理解と操作を組み合わせる業務を、上位モデルより低コストで処理できるのが特徴だ。

OpenAIによると、設計図から3Dモデルを作るといった実務課題を含む評価「Agents’ Last Exam」では、推論の強さを中程度にした場合、旧「GPT-5.6 Terra」よりスコアが15ポイント高く、課題当たりの費用は約3分の1だったという。PC操作の評価「OSWorld 2.1」でも、中程度の推論で旧Terraの最高スコアを上回ったとしている。

コードを書く能力も改善した。コマンド操作で問題を解く「Terminal-Bench 4.0」では、最大の推論設定で成功率50.3％と、旧Terraの公表値21.5％を上回った。一方、最も複雑なコード作業にはGPT-6.1 Solや「GPT-6 Astra」のほうが適していると説明する。

事実誤認については、間違いを誘うプロンプトを使った社内評価で、弱い推論設定の誤り率が旧Terraの53.6％から16.7％へ低下したという。最大の推論設定では4.3％だった。