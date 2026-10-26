夢庵が「焼き芋」づくし！ あったか芋×冷たいソフトなど秋スイーツ5品

和食ファミリーレストラン「夢庵」は10月22日より、焼き芋を使ったスイーツ5種を発売中です。

焼き芋を使った秋限定スイーツ5種が登場！

▲黒糖ゼリーとごろごろお芋ソースのソフトパルフェ 549円

ソフトクリームに濃厚なお芋ソースを合わせ、黒糖ゼリーや白玉などを組み合わせたパフェです。お芋のごろごろとした食感や、白玉のつるんとした食感も楽しめるといいます。

▲あったか焼き芋＆ソフト 714円

温かい焼き芋と冷たいソフトクリームを組み合わせた一品です。焼き芋をソフトクリームにディップして食べる楽しみ方もあります。

▲焼き芋ぜんざい 494円

濃厚な甘さが特徴の紅はるかと、温かいぜんざいを組み合わせています。

▲お芋の甘味三彩 769円

自家製の夢庵プリン、おさつソースをかけたソフトクリーム、熱々の揚げ焼き芋を組み合わせたデザートです。

▲お芋のチーズケーキ 604円

チーズケーキにホイップとごろごろとしたお芋ソースを合わせています。

■平日ランチ限定でお得な「ゆめCaféセット」

夢庵は平日のオープンから17時まで、対象のデザートに110円を追加すると、ドリンクバーを付けられる「ゆめCaféセット」を販売します。コーヒーやお茶などのホットドリンクも用意しています。

対象のデザートは「黒糖ゼリーとごろごろお芋ソースのソフトパルフェ」「あったか焼き芋＆ソフト」「お芋の甘味三彩」です。土日祝日や一部期間は対象外となります。

「黒豚しゃぶしゃぶ」や「牛もつ鍋」も始まった

また、10月22日からは、鹿児島産黒豚を使ったしゃぶしゃぶや平打ちうどん、牛もつ鍋、鍋焼きうどんなどの食事メニューも登場しています。



鹿児島産黒豚を自家製そばつゆで味わう「つゆしゃぶ膳」のほか、幅約3cmの平打ちうどん、2種類のスープから選べる牛もつ鍋、海老天や合鴨などを盛り込んだ鍋焼きうどんの4品がラインアップします。

▲自家製そばつゆで楽しむ鹿児島産黒豚のつゆしゃぶ膳 1649円、お肉ダブル2199円

鹿児島産黒豚を、本枯れ節や利尻昆布などの出汁を使った自家製そばつゆで味わうしゃぶしゃぶ膳です。締めには自家製そばを楽しめます。

▲鹿児島産黒豚の平打ちつけ汁うどん 1319円、栗おこわ付セット1869円

幅約3cmの平打ちうどんを、魚粉入りのつけ汁で味わう一品。刻み柚子が添えられ、栗おこわ付きのセットも選べます。

▲牛もつ鍋と鍋セット（半玉うどん・御飯・お新香付） 1759円、単品1319円

牛もつ鍋は、4種類の出汁を使った「博多風醤油」と、八丁味噌を隠し味にした「まろやか味噌」の2種類からスープを選べます。キャベツやニラなどの野菜も入っています。

▲上海老鍋焼きうどん 1429円

上海老天、合鴨、栃尾揚げ、焼きもちなど7種類の具材を盛り込んだ鍋焼きうどん。出汁醤油とまろやか味噌の2種類からスープを選べます。

焼き芋好きにはたまらない秋の甘味！

今回、注目したいのは焼き芋を使ったスイーツ5品。温かい焼き芋と冷たいソフトクリームを組み合わせた「あったか焼き芋＆ソフト」や、紅はるかを使った「焼き芋ぜんざい」など、焼き芋をいろいろな食べ方で楽しめます。



特に「あったか焼き芋＆ソフト」は、焼き芋をソフトクリームにディップして食べられるのがおもしろいですね。



黒豚しゃぶしゃぶや牛もつ鍋などの温かい食事メニューも登場しているので、食事のあとに焼き芋スイーツを楽しむのもよさそうです。

・発売日：2026年10月22日

※販売期間は商品によって異なり、なくなり次第終了となる。

※一部店舗では取り扱いや価格が異なる場合があります。

※価格は税込み表記です。