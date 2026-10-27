VAIO おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第25回
キャンペーンは2026年11月17日(火)9時59分まで
【11/17まで】大画面VAIO F16 (VJF1628)を最大2万5000円＋α値引きで買えるチャンス到来中！
2026年10月27日 18時00分更新
本体値引き＋αのお得なオータムキャンペーン2026開催中
VAIOは2026年10月1日(木)10時から11月17日(火)9時59分までの期間中、直販サイト「VAIOストア」にて「VAIOストア オータムキャンペーン2026」を開催中。対象のPC本体が最大3万5000円オフに、加えてCore 7が1万円、Core 5が5000円それぞれオフになる。
なお、VAIOストアへの新規会員登録で配布される最大2万5000円値引きのクーポンコードも引き続き併用可能とのこと。
オータムキャンペーン2026対象モデルの一覧は下記の通り。
■VAIO SX12 (VJS1278)……21万8500円～
■VAIO SX12 (VJS1278) ALL BLACK EDITION……24万6500円～
■VAIO SX14 (VJS1478)……21万8500円～
■VAIO SX14 (VJS1478) ALL BLACK EDITION……24万6500円～
■VAIO S13 (VJS1368)……18万1200円～
■VAIO S13 (VJS1368)……28万700円～
■VAIO F14 (VJF1428)……15万9200円～
■VAIO F16 (VJF1628)……16万4700円～
オススメのキャンペーン対象モデルは？
今回のオススメは「VAIO F16（VJF1628）」。16型大画面と定番機能を組み合わせたスタンダードノートPCで、在宅ワークやオフィス内での使用を想定したタイプ。ストレスなく使えるオンライン会議周りの機能や豊富なインターフェース、コスパ良い構成が特徴だ。
基本スペックは5種類の「CPU＋メモリー＋ストレージ」の組み合わせから選択することになる。最安値の構成はCore 3 100U＋メモリー8GBにSSD 256GBで16万8000円。
画面は、書類仕事で重宝するコントラスト比16：10の16型液晶ディスプレー。最安構成でもWUXGA（1900×1200）解像度を選べるほか、CPUにCore 7 150Uをチョイスした際はWQXGAの2560×1600解像度も可能。外部ディスプレー表示は最大5120×2880/60Hz（USB Type-C）。
インターフェースは、USB Type-C×2（USB Power Delivery 、USB 3.1、DisplayPort 1.4の機能をサポート）、HDMI×1、USB Type-A×2、ヘッドセット対応ヘッドホンジャック、SDカードリーダー、そして有線LANポート。無線通信関係は、Wi-Fi 6EおよびBluetooth 5.3に対応する。
なお、ビジネス利用では必須と言えるWindows Hello対応の顔認証カメラ（プライバシーシャッター付）と指紋認証も搭載済み。AIノイズキャンセリング機能やマイクオン/オフのショートカットキー設定など、かゆい所に手が届く仕様と言える。
サイズは約幅358.3×奥行255.6×高さ16.6～19.9mm、重量は約1.57～1.59kg。画面が十分大きいため、自宅に据え置く共有PCなどの役割でも輝きそうだ。
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