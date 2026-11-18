1995年にヒューマンから32ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたアクションアドベンチャー
『ザ・ファイヤーメン2 ピート＆ダニー』が「コンソールアーカイブス」で11月19日に配信決定！
ハムスターは11月18日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズについて、新規コンテンツとして『コンソールアーカイブス ザ・ファイヤーメン2 ピート＆ダニー』を配信すると発表。配信日は2026年11月19日、価格は1200円だ。
『ザ・ファイヤーメン2 ピート＆ダニー』は、1995年にヒューマンから32ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたアクションアドベンチャー。ニューヨークD地区消防署第一小隊のメンバーであるピートとダニーを操作して、燃え盛る超高層アミューズメントビルから人々を救い出そう。
多彩なステージ構成と美しいグラフィック、そして個性あふれるキャラクターたちのドラマでさらにゲームは盛り上がる！
【ゲーム情報】
タイトル：コンソールアーカイブス ザ・ファイヤーメン2 ピート＆ダニー
ジャンル：アクションアドベンチャー
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5
配信日：2026年11月19日
価格：1200円
プレイ人数：1～2人
※ゲーム本編は国内版のみを収録しています。ゲーム中のテキストは日本語のみとなりますのでご注意ください。
※オプションメニューやマニュアルは、日本語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語に対応しています。
©HAMSTER Corporation
Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
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