1995年にヒューマンから32ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたアクションアドベンチャー

ハムスターは11月18日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズについて、新規コンテンツとして『コンソールアーカイブス ザ・ファイヤーメン2 ピート＆ダニー』を配信すると発表。配信日は2026年11月19日、価格は1200円だ。

『ザ・ファイヤーメン2 ピート＆ダニー』は、1995年にヒューマンから32ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたアクションアドベンチャー。ニューヨークD地区消防署第一小隊のメンバーであるピートとダニーを操作して、燃え盛る超高層アミューズメントビルから人々を救い出そう。

多彩なステージ構成と美しいグラフィック、そして個性あふれるキャラクターたちのドラマでさらにゲームは盛り上がる！

【ゲーム情報】

タイトル：コンソールアーカイブス ザ・ファイヤーメン2 ピート＆ダニー

ジャンル：アクションアドベンチャー

配信：ハムスター

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5

配信日：2026年11月19日

価格：1200円

プレイ人数：1～2人

※ゲーム本編は国内版のみを収録しています。ゲーム中のテキストは日本語のみとなりますのでご注意ください。

※オプションメニューやマニュアルは、日本語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語に対応しています。

©HAMSTER Corporation

Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

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