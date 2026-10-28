「マール王国」の人たちと「マールじゃん!!」で勝負！
『マールじゃん!!』がSwitch 2／PS5向け「コンソールアーカイブス」で10月29日に配信決定！
ハムスターは10月28日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして、『コンソールアーカイブス マールじゃん!!』 を配信すると発表。配信日は2026年10月29日、価格は1200円だ。
『マールじゃん!!』は、2003年に日本一ソフトウェアから32ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたテーブルゲーム。プレイヤーは、マール王国の人たちと「マールじゃん!!」勝負をしながら冒険を進めていく。
簡単操作でサクサク遊べるのが本作の特徴。さらに、キャラクター特有の「必殺技」や一発逆転ができる「イカサマ技」を使用した、白熱したバトルが楽しめる。本編では語られなかった、マールの知られざるエピソードも明かされる……。
【ゲーム情報】
タイトル：コンソールアーカイブス マールじゃん!!
ジャンル：テーブルゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5
配信日：2026年10月22日
価格：1200円
プレイ人数：1～2人
※ゲーム本編は国内版のみを収録しています。ゲーム中のテキストは英語のみとなりますのでご注意ください。
©Nippon Ichi Software, Inc. / ©HAMSTER Corporation
Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
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