ハムスターは10月28日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして、『コンソールアーカイブス マールじゃん!!』 を配信すると発表。配信日は2026年10月29日、価格は1200円だ。

『マールじゃん!!』は、2003年に日本一ソフトウェアから32ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたテーブルゲーム。プレイヤーは、マール王国の人たちと「マールじゃん!!」勝負をしながら冒険を進めていく。

簡単操作でサクサク遊べるのが本作の特徴。さらに、キャラクター特有の「必殺技」や一発逆転ができる「イカサマ技」を使用した、白熱したバトルが楽しめる。本編では語られなかった、マールの知られざるエピソードも明かされる……。

【ゲーム情報】

タイトル：コンソールアーカイブス マールじゃん!!

ジャンル：テーブルゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5

配信日：2026年10月22日

価格：1200円

プレイ人数：1～2人

※ゲーム本編は国内版のみを収録しています。ゲーム中のテキストは英語のみとなりますのでご注意ください。

©Nippon Ichi Software, Inc. / ©HAMSTER Corporation

Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

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