仕事終わりの一杯をストックしたいなら、これだ。 「サントリー生ビール」350ml×24本が790円オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「サントリー生ビール 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

「サントリー生ビール 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

過去価格は4,789円のところ、16％オフの3,999円で販売中です。350ml缶が24本入りで、1本あたりの価格は約167円となっています。

「サントリー生ビール本」の特徴

Amazon商品ページより

「サントリー生ビール」は、飲みはじめから飲み終わりまでおいしいビールを目指してつくられた商品です。

ダイヤモンド麦芽、コーングリッツ、アロマホップ100％、天然水を使用し、トリプルデコクション製法で素材の特徴を引き出しています。

心地よい香ばしさと刺激が調和し、最後まで爽快感が続く生ビールに仕上げているといいます。原材料は麦芽、ホップ、コーン、糖類。アルコール度数は5％です。

今回のセットは350ml缶が24本入りで、ケース内には6缶パックが4つ入っています。

まとめ：晩酌用のビールをお得にまとめ買い！

「サントリー生ビール」24本セットが、過去価格から790円引きの3,999円になっています。

現在開催中のAmazonタイムセールで、晩酌用のビールをお得に確保してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。