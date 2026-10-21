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アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第279回

仕事終わりの一杯をストックしたいなら、これだ。 「サントリー生ビール」350ml×24本が790円オフ

2026年10月21日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「サントリー生ビール 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

　「サントリー生ビール 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

　過去価格は4,789円のところ、16％オフの3,999円で販売中です。350ml缶が24本入りで、1本あたりの価格は約167円となっています。

アマゾンでサントリー生ビール 350ml×24本を入手

「サントリー生ビール本」の特徴
Amazon商品ページより

　「サントリー生ビール」は、飲みはじめから飲み終わりまでおいしいビールを目指してつくられた商品です。

　ダイヤモンド麦芽、コーングリッツ、アロマホップ100％、天然水を使用し、トリプルデコクション製法で素材の特徴を引き出しています。

　心地よい香ばしさと刺激が調和し、最後まで爽快感が続く生ビールに仕上げているといいます。原材料は麦芽、ホップ、コーン、糖類。アルコール度数は5％です。

　今回のセットは350ml缶が24本入りで、ケース内には6缶パックが4つ入っています。

まとめ：晩酌用のビールをお得にまとめ買い！

　「サントリー生ビール」24本セットが、過去価格から790円引きの3,999円になっています。

　現在開催中のAmazonタイムセールで、晩酌用のビールをお得に確保してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

アマゾンでサントリー生ビール 350ml×24本を入手

※価格は税込み表記です。

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