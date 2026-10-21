アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第279回
仕事終わりの一杯をストックしたいなら、これだ。 「サントリー生ビール」350ml×24本が790円オフ
2026年10月21日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「サントリー生ビール 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！
「サントリー生ビール 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。
過去価格は4,789円のところ、16％オフの3,999円で販売中です。350ml缶が24本入りで、1本あたりの価格は約167円となっています。
「サントリー生ビール本」の特徴
Amazon商品ページより
「サントリー生ビール」は、飲みはじめから飲み終わりまでおいしいビールを目指してつくられた商品です。
ダイヤモンド麦芽、コーングリッツ、アロマホップ100％、天然水を使用し、トリプルデコクション製法で素材の特徴を引き出しています。
心地よい香ばしさと刺激が調和し、最後まで爽快感が続く生ビールに仕上げているといいます。原材料は麦芽、ホップ、コーン、糖類。アルコール度数は5％です。
今回のセットは350ml缶が24本入りで、ケース内には6缶パックが4つ入っています。
まとめ：晩酌用のビールをお得にまとめ買い！
「サントリー生ビール」24本セットが、過去価格から790円引きの3,999円になっています。
現在開催中のAmazonタイムセールで、晩酌用のビールをお得に確保してみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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