高画質カメラにおサイフ＆防水！ モトローラの6.7型スマホ「edge 60」

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motorola edge 60は、モトローラが販売するSIMフリースマートフォン。Amazon.co.jpでは、セールで3万9420円（34％オフ）で販売されています（10月21日現在）。

本製品は、6.7インチの鮮やかなpOLED（Super HD）ディスプレーと120Hz駆動を備えたSIMフリースマホです。MediaTek Dimensity 7400や5000万画素の3眼カメラシステムを搭載し、普段使いから写真撮影までサクサク快適。

さらに、薄型軽量（約179g）ながら5200mAhの大容量バッテリーと急速充電に対応。FeliCa（おサイフケータイ）や強固なIP68/IP69防水防塵性能も完備した安心の一台です。

高精細な6.7インチ有機ELと120Hz滑らか表示

120Hzリフレッシュレート対応のSuper HD pOLED画面を採用。映像やスクロール操作を美しく滑らかに表示します。

5000万画素メイン＆光学3倍望遠搭載のプロ仕様カメラ

Sony製センサー搭載のメインカメラや3倍光学望遠、超広角レンズを備え、暗所から遠くの被写体まで高精細に撮影可能です。

安心のFeliCa対応＆過酷な環境に強いIP68/IP69防水防塵

おサイフケータイ機能に対応し、高い防水防塵性能と軍事規格レベルのタフな設計で、日常生活から屋外まで安心して使えます。

まとめ：必要な機能が整ったタフネス機

おすすめしたいのは、「日常使いで頑丈な端末」を探している人です。通話、メール、カメラ、おサイフケータイ（FeliCa）などの機能は十分揃っていて不自由なく使えます。頑丈で水やほこりに強く、日常使いに便利。

重いゲームはしないけれどカメラは高画質にこだわりたい。そんな人にぴったりなスペックです。ミドル帯のスマホをお探しの際は、ぜひご検討ください。