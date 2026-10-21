カップヌードルのシーフード味、焼きそばになりました！ 12個セットが788円オフ

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「日清焼そばU.F.O. カップヌードルシーフード焼そば 100g×12個」が

Amazonで30％オフ！

カップヌードルのシーフード味を焼きそばで楽しめる「日清焼そばU.F.O. カップヌードルシーフード焼そば 100g×12個」が、Amazonでセール価格になっています。

過去価格は2,588円のところ、30％オフの1,800円で販売中です。12個入りで、1個あたり約150円です。

「日清焼そばU.F.O. カップヌードルシーフード焼そば」の特徴

Amazon商品ページより

「日清焼そばU.F.O. カップヌードルシーフード焼そば」は、カップヌードル シーフードの味わいをU.F.O.ブランドの焼きそばで再現した商品です。

魚醤やアサリエキスを使用し、魚介のうまみを表現。ポークのコクと魚介の旨みをきかせたソースが特徴だとしています。内容量は1食100g。1食あたりのエネルギーは468kcalです。

まとめ：シーフード味の焼きそばをストック！

カップヌードルのシーフード味が好きな人は、焼きそばタイプも試してみてはいかがでしょうか。

「日清焼そばU.F.O. カップヌードルシーフード焼そば 100g×12個」がAmazonでセール価格になっているこの機会に、気になる人はチェックしてみてください。

※価格は税込み表記です。