アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第214回
炭酸水60本に保冷ケースまで付いてくる！ 「ウィルキンソン タンサン」半額セール中
2026年10月21日 18時00分更新
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景品付き「ウィルキンソン タンサン 250ml×30本×2ケース」が
Amazonタイムセールで50％オフ！
アサヒ飲料の「【景品付き】ウィルキンソン タンサン 250ml×30本×2ケース」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。
過去価格は5,000円のところ、50％オフの2,500円で販売中です。250ml入りが60本セットになっており、1本あたり約42円。さらに、250mlのボトルを2本収納できる保冷ケースが景品として付いてきます。
「ウィルキンソン タンサン 250ml×30本×2ケース」の特徴
Amazon商品ページより
「ウィルキンソン タンサン」は、磨き抜かれた水と強めの炭酸から生まれる爽快感が特徴の本格炭酸水です。キレのよいすっきりとした味わいをうたっており、原材料は水と炭酸。100mlあたりのエネルギーは0kcalで、糖類も含まれていません。
今回のセットには、限定景品として250mlのボトルを2本冷やして持ち運べる保冷ケースが付属します。なお、保冷ケースは簡易保冷仕様で、防水仕様ではありません。保冷効果は使用環境によって異なります。
まとめ：おまけ付きの強炭酸水をお得にストックするチャンス！
「ウィルキンソン タンサン」60本に保冷ケースも付いたセットが、過去価格5,000円から2,500円とほぼ半額となっています。
保冷ケースも付属するので、現在開催中のAmazonタイムセールで、お得にまとめ買いできるこの機会をチェックしてみてください。
※価格は税込み表記です。
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