もはやド定番ソフト！ 12種目が遊べるSwitch 2「スポーツリゾート」が発売間近　公式より約1000円安い

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Nintendo Switch Sports Resortは、任天堂が2026年10月22日に発売する体感型スポーツゲーム。Amazon.co.jpではパッケージ版（Amazon限定特典なし）が、6027円で予約受付中です（10月20日現在）。公式価格は6980円なので、約1000円お買い得です。

本作は、Nintendo Switch 2で遊べる体感スポーツゲームシリーズの最新作。南国のリゾート「ウーフーアイランド」を舞台に、Joy-Con 2を使った直感的な操作で12種類のスポーツを楽しめます。

ボクシングやテニス、ボウリングなどの定番から、スケートボードやプロペラ飛行機といった新感覚の種目まで幅広く収録。オフライン・オンラインともに対応し、世代を超えてみんなでワイワイ楽しめるアクティブゲームです。

Joy-Con 2を活用した直感的でリアルな直感体感操作

コントローラーをラケットや弓矢、ハンドルなどに見立てて振ったり傾けたりすることで、実際のスポーツ感覚でプレイできます。

リゾート地で楽しめるバリエーション豊かな全12種目

アーチェリーやバスケ、マリンバイクなど全12種類の多様なスポーツを収録。南国の離島を自由に駆け巡り楽しめます。

一人でもみんなでも遊べる多彩なモードとマルチプレイ

オフラインでの家族・友人との対戦はもちろん、オンライン対戦にも対応。スポーツメイツやMiiで自由な着せ替えも楽しめます。

まとめ：もはやド定番！とりあえず買っておいて損ナシ

おすすめしたいのは、「家族や友人でゲームを遊びたい人」です。本作は指先でコントローラーを操作するのではなく、Joy-Con 2を振ったり傾けて操作するので、普段ゲームをやらない人でも直感的に遊べるのが特徴です。

いっぽうで、やり込み派には確実に成長を感じられることでも定評のある本シリーズ。アーチェリーでは豆粒のような的を射貫き、ボウリングでは華麗なカーブを投げるなど、スーパープレイを決めてヒーローになる楽しみもあります。

発売は10月22日と本当に間近。パッケージ版を公式より約1000円安く買えるチャンスなので、この機会に予約しておいてはいかがでしょうか。