アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第213回
小腹がすいたときのおやつを確保！ 「じゃがりこサラダ」12個が30％オフ
2026年10月20日 20時00分更新
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「じゃがりこサラダ 57g×12個」がAmazonで30％オフ！
カリッとした歯ごたえと、あとからサクサクとした食感が特徴の「カルビー じゃがりこサラダ 57g×12個」が、Amazonでセール価格になっています。
参考価格は2,527円のところ、現在は30％オフの1,758円で販売中です。769円引きとなっており、1個あたり約147円で購入できます。
おやつのストックをまとめて用意しておきたい人や、じゃがりこをよく食べる人はチェックしてみてはいかがでしょうか。
「じゃがりこサラダ」の特徴
Amazon商品ページより
「じゃがりこサラダ」は、独自の製法による「はじめカリッとあとからサクサク」の食感が特徴のスナック菓子です。
にんじんとパセリを練り込んでおり、素材そのままのおいしさを味わえるあっさりとしたサラダ味として紹介されています。
原材料には国産じゃがいもや植物油、乾燥にんじん、パセリなどを使用。内容量は1個57gで、12個入りのセットです。
おやつのストックにじゃがりこをまとめ買いするチャンス
カリッとした食感からサクサクとした食感へと変化する「じゃがりこサラダ」。にんじんとパセリを練り込んだサラダ味で、おやつの定番として親しまれている商品です。
現在、Amazonでは57g×12個セットが30％オフの1,758円で販売中です。1個あたり約147円で購入できるので、家におやつをストックしておきたい人は、Amazonでセール価格になっているこの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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