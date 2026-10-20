小腹がすいたときのおやつを確保！ 「じゃがりこサラダ」12個が30％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「じゃがりこサラダ 57g×12個」がAmazonで30％オフ！

カリッとした歯ごたえと、あとからサクサクとした食感が特徴の「カルビー じゃがりこサラダ 57g×12個」が、Amazonでセール価格になっています。

参考価格は2,527円のところ、現在は30％オフの1,758円で販売中です。769円引きとなっており、1個あたり約147円で購入できます。

おやつのストックをまとめて用意しておきたい人や、じゃがりこをよく食べる人はチェックしてみてはいかがでしょうか。

「じゃがりこサラダ」の特徴

Amazon商品ページより

「じゃがりこサラダ」は、独自の製法による「はじめカリッとあとからサクサク」の食感が特徴のスナック菓子です。

にんじんとパセリを練り込んでおり、素材そのままのおいしさを味わえるあっさりとしたサラダ味として紹介されています。

原材料には国産じゃがいもや植物油、乾燥にんじん、パセリなどを使用。内容量は1個57gで、12個入りのセットです。

おやつのストックにじゃがりこをまとめ買いするチャンス

カリッとした食感からサクサクとした食感へと変化する「じゃがりこサラダ」。にんじんとパセリを練り込んだサラダ味で、おやつの定番として親しまれている商品です。

現在、Amazonでは57g×12個セットが30％オフの1,758円で販売中です。1個あたり約147円で購入できるので、家におやつをストックしておきたい人は、Amazonでセール価格になっているこの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。