ゲームも映画も大迫力！144Hz表示対応のXiaomi 55型4KチューナーレスTV

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Xiaomi S Pro Mini 55は、シャオミの販売する55型4Kチューナーレステレビです。Amazon.co.jpではプライム感謝祭セール中で、Amazonプライム会員なら7万9800円（20％オフ）で購入できます（10月19日23時59分まで）。

最先端のMini LED技術とGoogle TVを搭載。独立したバックライト制御と1700nitsのピーク輝度により、高コントラストでリアルな映像表現を実現しています。

144Hzの高リフレッシュレートや低遅延ゲームモード、Dolby Vision・Dolby Atmosに対応し、映画鑑賞からゲームまで快適に楽しめます。スマホ画面のミラーリング機能や音声操作にも対応した1台です。

高精度なMini LEDと1700nitsの圧倒的画質

多分割されたMini LED制御と高いピーク輝度により、深い黒と鮮やかな光のコントラストを美しく描き出します。

ネイティブ144Hz駆動と低遅延でゲームも快適

144HzのリフレッシュレートとHDMI 2.1対応の低遅延モードを備え、動きの速いゲームや映像も滑らかに描画します。

Google TV搭載で多彩なVODを大画面で堪能

YouTubeやNetflixなどの動画配信サービスを便利に一元管理。音声操作やスマホからの画面共有にも対応しています。

まとめ：地上波は見ないという人へ

おすすめしたいのは、「動画配信サービス主体の生活」を送る人です。本製品に地上波チューナーは内蔵されていないため、YouTubeやNETFLIXなどの動画サービスを楽しむためのテレビとなります。

※地上波を観たい場合は別売りの外付けチューナーが必要

HDMIポートが3つあるので、ゲーム機やPCをつないで大画面モニターとして使うのもアリ。144Hzの高リフレッシュレートでなめらかに描画します。この機会にぜひ購入を検討してみてください。