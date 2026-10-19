アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第209回
【本日まで】高たんぱく・低糖質の「カップヌードルPRO しょうゆ」12個がセール中
2026年10月19日 18時00分更新
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「カップヌードルPRO しょうゆ 75g×12個」が
Amazonプライム感謝祭セールに登場！
高たんぱく・低糖質に加え、塩分も控えめにした「カップヌードルPRO しょうゆ 75g×12個」が、現在開催中のAmazonプライム感謝祭セールに登場しています。
過去価格3,103円のところ、24％オフの2,356円で販売中です。1個あたり約196円で、12個まとめて購入できます。たんぱく質を意識しながら、手軽に食事を済ませたいときのストックにも向いている商品です。
「カップヌードルPRO しょうゆ」の特徴
Amazon商品ページより
「カップヌードルPRO しょうゆ」は、おなじみの「カップヌードル」の味わいと食べ応えをそのままに、たんぱく質15gを配合した商品です。
糖質は通常の「カップヌードル」と比較して50％オフ、塩分は25％カット。高たんぱく・低糖質に加えて塩分にも配慮した設計が特徴です。内容量は1個75gで、12個セットとなっています。
まとめ：手軽な食事のストックに！
忙しい日の食事や、手早く昼食を済ませたいときに便利なカップ麺。たんぱく質を15g摂取でき、糖質や塩分にも配慮した商品をまとめて用意しておきたい人は、チェックしてみてはいかがでしょうか。
Amazonプライム感謝祭セールは、本日23時59分までとなります。「カップヌードルPRO しょうゆ 75g×12個」が1個あたり約196円で購入できるこの機会に、日々の食事用としてストックしておくのもよさそうです。
※価格は税込み表記です。
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