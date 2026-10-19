Amazon✕味の素「プロテイン唐揚げ」がプライム感謝祭セールで28％オフ！

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Amazonプライム感謝祭セールで

「by Amazon プロテイン唐揚げ 1kg」が28％オフ！

Amazonのプライベートブランド「by Amazon」から、味の素冷凍食品と共同開発した「by Amazon PROTEIN プロテイン唐揚げ 1kg」が、現在開催中のAmazonプライム感謝祭セールに登場しています。

過去価格2,841円のところ、28％オフの2,046円で販売中です。

「by Amazon PROTEIN プロテイン唐揚げ」の特徴

Amazon商品ページより

「by Amazon PROTEIN プロテイン唐揚げ」は、味の素冷凍食品とAmazonが共同開発した冷凍食品です。大ぶりの鶏むね肉を使用し、生姜醤油に漬け込んで胡椒でスパイシーに仕上げています。

手作業で衣を付けることで、薄衣を実現。100gあたり17.6gのたんぱく質を含み、電子レンジで簡単に調理できます。内容量は1kgで、アレルギー情報は大豆・鶏肉です。

まとめ：高たんぱくの唐揚げを冷凍庫にストック！

食事のおかずや、もう1品ほしいときに活躍する冷凍唐揚げ。たんぱく質を意識した食事を手軽に用意したい人にとっても、選択肢の1つになりそうです。

現在開催中のAmazonプライム感謝祭セールでは、「by Amazon PROTEIN プロテイン唐揚げ 1kg」が過去価格2,841円から28％オフの2,046円で販売されています。

1kg入りの大容量商品をお得に購入できるこの機会に、冷凍庫のストックに加えてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。