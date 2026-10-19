100円でパスタ2倍に！ ほんと!? ベローチェの40周年企画が太っ腹すぎ

カフェ・ベローチェは10月22日から、「パスタ2倍盛りキャンペーン」を実施します。15時以降、ドリンクとパスタを注文すると、追加100円でパスタを通常の2倍に増量できます。
パスタ全5品が対象！ 15時以降はプラス100円で2倍盛り
カフェ・ベローチェのブランド誕生40周年を記念したキャンペーン第1弾です。
対象となるのは、店内で提供しているパスタ全5品。15時以降にドリンク1品とパスタ1品を一緒に注文すると、通常の合計金額にプラス100円で、パスタを2倍盛りに変更できます。
＜キャンペーン概要＞
・実施期間：10月22日～（終了日未定）
・実施時間：毎日15時以降
・利用条件：ドリンク1品＋パスタ1品の注文
・追加料金：100円
・内容：注文したパスタを通常の2倍に増量
・実施店舗：カフェ・ベローチェ（一部取り扱いのない店舗あり）
（対象のパスタ全5品）
・王道ナポリタン
・揚げナスとベーコンの香ばし醤油
・大葉香るたらこバター
・贅沢ビーフのボロネーゼペンネ
・海老とブロッコリーの塩バジリコ
※キャンペーンは予告なく終了する場合があります。
※店舗により商品価格が異なる場合や、売り切れの場合があります。
100円追加で2倍とは太っ腹！
パスタが通常の2倍になるのに、追加料金はたった100円！ これはなかなか太っ腹なキャンペーンですね。
15時以降で、ドリンクとのセット注文が必要ですが、ガッツリ食べたい人にはうれしいサービス。いつものパスタを思いきり食べたい日に利用してみたくなります。
・開始日：2026年10月22日
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