100円でパスタ2倍に！ ほんと!? ベローチェの40周年企画が太っ腹すぎ

カフェ・ベローチェは10月22日から、「パスタ2倍盛りキャンペーン」を実施します。15時以降、ドリンクとパスタを注文すると、追加100円でパスタを通常の2倍に増量できます。

パスタ全5品が対象！ 15時以降はプラス100円で2倍盛り

カフェ・ベローチェのブランド誕生40周年を記念したキャンペーン第1弾です。



対象となるのは、店内で提供しているパスタ全5品。15時以降にドリンク1品とパスタ1品を一緒に注文すると、通常の合計金額にプラス100円で、パスタを2倍盛りに変更できます。

＜キャンペーン概要＞

・実施期間：10月22日～（終了日未定）

・実施時間：毎日15時以降

・利用条件：ドリンク1品＋パスタ1品の注文

・追加料金：100円

・内容：注文したパスタを通常の2倍に増量

・実施店舗：カフェ・ベローチェ（一部取り扱いのない店舗あり）



（対象のパスタ全5品）

・王道ナポリタン

・揚げナスとベーコンの香ばし醤油

・大葉香るたらこバター

・贅沢ビーフのボロネーゼペンネ

・海老とブロッコリーの塩バジリコ



※キャンペーンは予告なく終了する場合があります。

※店舗により商品価格が異なる場合や、売り切れの場合があります。

100円追加で2倍とは太っ腹！

パスタが通常の2倍になるのに、追加料金はたった100円！ これはなかなか太っ腹なキャンペーンですね。



15時以降で、ドリンクとのセット注文が必要ですが、ガッツリ食べたい人にはうれしいサービス。いつものパスタを思いきり食べたい日に利用してみたくなります。



・開始日：2026年10月22日