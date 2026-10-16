GIGABYTEの17製品が最大33％オフ！ Amazonプライム感謝祭でRTX 5060や有機ELモニターが対象

シー・エフ・デー販売は10月16日から10月19日まで、Amazonで開催される「プライム感謝祭」に合わせ、GIGABYTEのグラフィックボードやゲーミングモニターなど計17製品を最大33％オフで販売する特別セールを実施する。対象にはGeForce RTX 5060搭載グラフィックボードや31.5インチ有機ELゲーミングモニターを含み、価格はAmazon上の参考価格として提示されているため、実際の販売価格や適用条件は商品ページで確認する必要があるという。

注目は、映像の滑らかさと応答速度を重視するユーザー向けの有機ELディスプレイ群と、最新世代GPUを搭載したグラフィックボード群だ。たとえば「GV-N5060GAMING OCV2-8GD」は通常価格89,800円が59,800円となり33％オフ、「AORUS FO32U2P」は159,800円から139,800円へ値下げされる。加えて、49インチDQHD曲面モデル「AORUS CO49DQ」は178,000円から148,880円、27インチUHDの「GIGABYTE MO27U2」は128,000円から105,800円となるなど、ハイエンド帯を中心に値ごろ感が強い内容だ。

今回のセールでは、用途に応じた選択肢も幅広い。高解像度で作業効率を高めたい層には27インチ4Kの有機ELモデル「MO32U2」や「MO27Q2A」、コストを抑えてゲーム環境を整えたい層には24.5インチFHDの「GS27FA」や「GS27FC2」が候補になる。有機ELは黒の表現力と高いコントラストが魅力で、液晶は価格を抑えやすく汎用性が高い。なお、先行セールの影響で一部製品は売り切れとなる可能性があると案内されている。