GIGABYTEは11月20日、AMD Ryzen 5 9500FとNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GBを搭載したゲーミングデスクトップPC「AORUS PRIME 3 AP3A5N6T-5103P」を発売すると発表した。販売はGIGABYTE製品取扱店およびソフマップ、ビックカメラ、ヨドバシカメラなどの家電量販店で行い、価格は411,000円前後の見込み。

AORUS PRIME 3 AP3A5N6T-5103Pは、CPUに6コア12スレッドのAMD Ryzen 5 9500F、GPUにAORUSブランドのOCモデル「GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 16G」を採用したモデルだ。最新ゲームの快適なプレイに加え、4K動画編集やAIワークロードにも対応する設計という。マザーボードにはAMD B850チップセット搭載のカスタムモデルを組み合わせ、電源はATX 3.1とPCI-Express 5.1に対応した80 Plus Gold認証の650W電源を採用する。

冷却面では、前面2基、背面1基の120mmファンを備えたケースを採用し、80％メッシュ構造とサイドベントで効率的な排熱を実現するという。さらに、ARGBファン付き大型空冷クーラーと、航空技術を応用したGIGABYTE独自のHawk Fanを搭載し、静音性と冷却性能の両立を図っている。ケースファンとクーラーのライティングはARGB LEDで統一でき、見た目のカスタマイズ性も高い。

主な仕様は、メモリがDDR5-5600 32GB（16GB×2）、ストレージがM.2 NVMe PCI-E Gen4 SSD 1TB、OSがWindows 11 Proとなる。ネットワークは2.5Gbps有線LAN、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4に対応し、マザーボードやグラフィックスカードの調整、システム監視、RGBライティング設定を一括管理できるGIGABYTE Control Centerも付属する。