Core Ultra 9×RTX 5070搭載、16型ゲーミングノート「GAMING A16」が32万円で登場
GIGABYTEは、16.0型AIゲーミングノートPC「GAMING A16 EWHS3JP893SH」を10月30日よりAmazon.co.jpで販売開始する。販売価格は320,000円。CPUにIntel Core Ultra 9 185H、GPUにNVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUを搭載し、ゲーム用途からAI生成、4K動画編集まで幅広い用途を想定したモデルだ。
「GAMING A16」は、16コア/22スレッドのIntel Core Ultra 9 185Hプロセッサを採用し、内蔵GPUとしてIntel Arcグラフィックス、さらにAI処理を担うNPUのIntel AI Boostを備える。加えて、最大消費電力115WのGeForce RTX 5070 Laptop GPUを組み合わせることで、最新ゲームの描画処理とクリエイティブ用途の両立を狙う構成だ。MUXスイッチテクノロジーにも対応し、ディスクリートGPUの性能を引き出しやすい点も特徴となる。
ディスプレイはリフレッシュレート165Hz、応答速度3msの16.0型WUXGA液晶パネルを採用する。解像度は1920×1200ピクセル、アスペクト比は16:10で、四辺スリムベゼルにより画面対ボディ比90％を実現する。180度まで開閉でき、会議や移動時の利用にも配慮した設計だ。冷却面では、134枚ブレードの薄型ファンをデュアルで搭載するWINDFORCEと、2つの吸気・4つの排気エアチャネルを組み合わせた3D VortXを採用し、負荷の低い場面では0dB動作のAIクーリングも行う。
そのほか、ギガビットLANとWi-Fi 6Eによるネットワーク接続、静音仕様の単色RGBバックライトキーボード、日本語配列、Dolby Atmos対応オーディオを備える。USB PD 3.0充電にも対応し、約30分でバッテリーを50％まで充電できる。AIエージェント「GiMATE」では、音声操作のPress and Speakのほか、AIブーストII、AIパワーギアII、AIオーディオ、AIボイス、スマート・クーリング、AIプライバシーなどを統合し、用途に応じた最適化を図る。
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