GIGABYTE、ツクモパソコン本店の売り場刷新！ ノートPC・ゲーミングモニターを記念特価で販売

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　GIGABYTEは10月23日、東京・秋葉原のツクモパソコン本店1階でGIGABYTEコーナーをリニューアルした。リニューアル後の売り場では、最新ノートPC、ゲーミングモニター、ゲーミングデスクトップPC、AI関連ソリューションを展示・販売する構成だ。記念施策として、ノートPCやゲーミングモニターなどを最大19％OFFで購入できる数量限定セールを実施している。

　購入特典も用意され、ノートPC購入者先着40名にはアンカー・ジャパンのUSB急速充電器「Anker 317 Charger (100W) with USB-C & USB-C ケーブル」を、マザーボード購入者先着50名にはゲーミングマウス「AORUS M2」を進呈する。

　リニューアルしたGIGABYTEコーナーの会場は、東京都千代田区外神田1-9-7のツクモパソコン本店1階だ。営業時間は10:00～20:00で、店舗で実機を確認しながら製品選びができるのが特徴となる。ノートPCやモニターに加え、ゲーミングデスクトップPC、マザーボード、AI関連の最新ソリューションも並び、同社の幅広い製品群を一度に見比べやすい売り場構成だ。

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