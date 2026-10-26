GIGABYTE、ツクモパソコン本店の売り場刷新！ ノートPC・ゲーミングモニターを記念特価で販売

GIGABYTEは10月23日、東京・秋葉原のツクモパソコン本店1階でGIGABYTEコーナーをリニューアルした。リニューアル後の売り場では、最新ノートPC、ゲーミングモニター、ゲーミングデスクトップPC、AI関連ソリューションを展示・販売する構成だ。記念施策として、ノートPCやゲーミングモニターなどを最大19％OFFで購入できる数量限定セールを実施している。



購入特典も用意され、ノートPC購入者先着40名にはアンカー・ジャパンのUSB急速充電器「Anker 317 Charger (100W) with USB-C & USB-C ケーブル」を、マザーボード購入者先着50名にはゲーミングマウス「AORUS M2」を進呈する。

リニューアルしたGIGABYTEコーナーの会場は、東京都千代田区外神田1-9-7のツクモパソコン本店1階だ。営業時間は10:00～20:00で、店舗で実機を確認しながら製品選びができるのが特徴となる。ノートPCやモニターに加え、ゲーミングデスクトップPC、マザーボード、AI関連の最新ソリューションも並び、同社の幅広い製品群を一度に見比べやすい売り場構成だ。