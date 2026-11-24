GIGABYTEは11月29日、ツクモ LABI1 なんば店（大阪府大阪市浪速区難波中2-11-35 LABIなんば地下1階）で「GIGABYTE × ツクモ LABI1 なんば店 スペシャルイベント」を開催する。開催時間は14時から18時までで、参加費は無料だ。



会場では製品紹介セッションに加え、来場者向け抽選会と対象製品購入者限定抽選会を実施するという。

イベントでは、GIGABYTE担当者が製品の特長や注目ポイントを紹介し、PCの新規購入やアップグレードを検討する来場者に向けて、最新のPC環境をわかりやすく解説する。登壇者は日本ギガバイトの川村直裕氏だ。製品選びの比較検討に役立つ情報を、その場で直接聞ける点が大きな魅力となる。

当日は、イベント参加者を対象にした抽選会も用意される。さらに、会場で対象のGIGABYTE製品を購入した来場者には、購入者限定の抽選会も実施される予定だ。最新パーツやPC関連機器に関心がある人にとって、製品情報と購入特典を同時に得られる機会になるだろう。

会場は大阪・なんばのツクモ LABI1 なんば店で、アクセスしやすい都市型店舗での開催となる。参加方法は無料で、事前にGIGABYTEやツクモの告知情報を確認しておくと安心だ。最新のPCテクノロジーやGIGABYTE製品に触れたい読者にとって、注目のイベントとなる。