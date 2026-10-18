松のや「倍量フェア」！ カキフライ2→4個、唐揚げ3→6個に増量、価格はそのまま

とんかつチェーン「松のや」は10月21日15時から、「倍量フェア」を開催します。対象の盛合せ定食8商品を、お値段据え置きで惣菜の量を2倍に増量します。
松のや「倍量フェア」開催！
カキフライ4個、唐揚げ6個に増量して価格はそのまま
対象となるのは、ロースかつまたは超厚切りリブロースかつと、カキフライ、アジフライ、海老フライ、本格唐揚げを組み合わせた定食です。
カキフライは2個から4個、アジフライは1枚から2枚、海老フライは1尾から2尾、本格唐揚げは3個から6個に増量します。
▲ロースかつ＆カキフライ（2個）定食→カキフライ4個に 価格そのまま1030円
▲超厚切りリブロースかつ＆カキフライ（2個）定食→カキフライ4個に 価格そのまま1290円
▲ロースかつ＆アジフライ（1枚）定食→アジフライ2枚に 価格そのまま1030円
▲超厚切りリブロースかつ＆アジフライ（1枚）定食→アジフライ2枚に 価格そのまま1290円
▲ロースかつ＆海老フライ（1尾）定食→海老フライ2尾に 価格そのまま970円
▲超厚切りリブロースかつ＆海老フライ（1尾）定食→海老フライ2尾に 価格そのまま1250円
▲ロースかつ＆本格唐揚げ（3個）定食→本格唐揚げ6個に 価格そのまま990円
▲超厚切りリブロースかつ＆本格唐揚げ（3個）定食→本格唐揚げ6個に 価格そのまま1350円
店内飲食と持ち帰りの税込価格は同一ですが、持ち帰りのみそ汁は別途料金が必要です。また、株主優待券は利用できません。
いつもの値段で揚げ物が2倍に！
カキフライも唐揚げも、いつもよりたっぷり楽しめるのがうれしい今回のフェア。
お腹いっぱい揚げ物を食べたい日は、松のやでボリューム満点の定食を味わってみてはいかがでしょうか。
・開始日：2026年10月21日
※価格は税込み表記です。
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