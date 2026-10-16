お好み焼きソース×マヨのコテコテ感がウマい！ 関西風「一平ちゃん」12個がお買い得

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 関西風お好み焼ソース味」12個が

Amazonプライム感謝祭先行セールに登場！

明星の「一平ちゃん夜店の焼そば 関西風お好み焼ソース味 12個」が、Amazonプライム感謝祭先行セールに登場しています。

過去価格は2,626円のところ、現在は21％オフの2,079円で販売中です。1個あたり約173円で、12個まとめてストックできます。

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 関西風お好み焼ソース味」の特徴

Amazon商品ページより

「一平ちゃん夜店の焼そば 関西風お好み焼ソース味」は、甘さのある濃いソースとマヨネーズを組み合わせたカップ焼きそばです。

麺にはオニオンを練り込んだ、弾力のあるもっちりとした中太麺を使用。ソースはウスターソースをベースに、トマトケチャップやデーツなどを加えた、フルーティーで甘さのある味わいに仕上げています。

お好み焼ソースに合うプレーンマヨネーズが付属し、具材にはキャベツを使用。ふりかけには紅生姜、削り節、アオサを組み合わせ、スパイスミックスを加えることで味わいにアクセントを付けています。

まとめ：甘濃いソースの焼きそばをまとめ買い！

甘濃いソースにマヨネーズ、紅生姜や削り節などのふりかけを組み合わせた「一平ちゃん夜店の焼そば 関西風お好み焼ソース味」。関西風お好み焼きの味わいをイメージしたカップ焼きそばを、自宅にストックしておきたい人にも注目の商品です。

現在開催中のAmazonプライム感謝祭先行セールでは、過去価格2,626円から21％オフの2,079円で販売中。1個あたり約173円で購入できるこの機会に、昼食や夜食用として12個セットをまとめ買いしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。