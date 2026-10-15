スティックタイプのコーヒー100本がAmazonプライム感謝祭先行セールで20％オフ

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コーヒーを毎日飲むなら100本ストック！

「ちょっと贅沢な珈琲店」スティックブラックが20％オフ

AGF（エージーエフ）の「ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック スペシャルブレンド 100本」が、Amazonプライム感謝祭先行セールに登場しています。

過去価格は2,379円のところ、現在は20％オフの1,898円で販売中です。毎日の朝食や仕事中のコーヒータイムに使える100本入りで、1本あたり約19円です。

「ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック スペシャルブレンド」の特徴

Amazon商品ページより

「ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック スペシャルブレンド」は、深いコクと澄んだ後味が特徴のスティックタイプのインスタントコーヒーです。厳選されたコーヒー豆を使用し、本格的な味わいを楽しめるといいます。

製造には、マイナス40度で真空乾燥させるフリーズドライ製法を採用。コーヒー鑑定士が生み出したブレンドをじっくり焙煎し、香りを引き出しています。

スティックには、持ち運びにも便利な角の丸いRカット製法を採用。さらに、はさみを使わず手で簡単に開封できるレーザーカット技術も取り入れています。原産地で品質検査をクリアしたコーヒー生豆のみを調達している点も特徴です。

まとめ：毎日のコーヒーをお得にストック！

毎日コーヒーを飲む人にとって、の「ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック スペシャルブレンド 100本」は買い置きしておくと安心です。1本ずつ使えるため、自宅での朝食や仕事中の休憩時間など、日常のさまざまな場面で活用できます。

現在開催中のAmazonプライム感謝祭先行セールでは、過去価格2,379円から20％オフの1,898円で販売中です。コーヒーのストックを増やしたい人は、この機会にまとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。