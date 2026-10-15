小腹がすいたときにうれしい「チキンラーメン」30食がプライム感謝祭先行セール中

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「チキンラーメン 5食パック×6個」が

Amazonプライム感謝祭先行セールに登場！

お湯を注いで3分で作れる、日清食品「チキンラーメン 5食パック×6個」が、Amazonプライム感謝祭先行セールの対象として販売されています。

過去価格は2,861円のところ、20％オフの2,289円で販売中です。1パックあたり約382円で、合計30食分をまとめて購入できます。

「チキンラーメン」の特徴

Amazon商品ページより

「チキンラーメン」は、鶏ガラスープが特徴のロングセラーインスタントラーメンです。お湯を注いで3分待つだけで食べられるほか、1分煮込んで調理する方法も紹介されています。

1食あたりのお湯の目安量は400ml。卵をのせて調理する際に便利な、黄身ポケットと白身ポケットを備えています。

また、キャンプや登山などのアウトドアでの食事にも活用できるほか、普段の食事で消費しながら買い足して備蓄する「ローリングストック」にも向いていると紹介されています。

まとめ：夜食にも防災用の備蓄にも！チキンラーメンをまとめ買い

お湯を注いで3分で作れる「チキンラーメン 5食パック×6個」は、忙しいときの食事や小腹がすいたときの夜食にも便利な袋麺です。30食分のセットなので、普段使いはもちろん、防災用の備蓄としてストックしておくのもよさそうです。

現在開催中のAmazonプライム感謝祭先行セールでは、過去価格から20％オフの2,289円で販売されています。この機会に、日常の食事にも非常時の備えにも役立つインスタントラーメンをまとめ買いしてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。