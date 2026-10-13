Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第799回
新定番WQHD解像度ゲーミングディスプレーの買い時は今！ Mini LED・量子ドット採用の27型、プライム感謝祭先行セールで4万円台
2026年10月13日 20時30分更新
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アイオーデータの27型WQHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、アイオーデータの27型WQHDゲーミングディスプレー「EX-GDQ271JLAQ」が販売中だ。参考価格は5万9800円だが、プライム感謝祭先行セールにより25％オフの4万4820円で購入できる（10月13日時点）。
本製品は、WQHD（2560×1440ドット）のAHVAパネルを搭載した27型ゲーミングディスプレー。明暗の細かい制御が可能になったMini LEDのバックライト、色再現性を向上させた量子ドット、200Hzのリフレッシュレート、0.9msの応答速度、付属のリモコンなどが特徴となっている。
Mini LEDバックライト搭載モデルがセール対象に
ユーザーレビューを見ると“ゲームをやるなら欲しい一台／PS5での使用感は文句なし／非常に発色もよく、綺麗な画質を体験できる”といった声が寄せられている。
注目度大のMini LEDバックライトを搭載するほか、200Hzの高リフレッシュレートや高色域・高輝度の量子ドットパネルなどが特徴の本製品。現在は25％オフの価格で買えるため、気になった人は早めにチェックしてみては？
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