最初に買うゲーミングキーボードならLogicool G PROの定番を！ プライム感謝祭先行セールで1万円以下だ

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Logicool Gのゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、Logicool Gのゲーミングキーボード「G-PKB-002LNd」が販売中だ。過去価格は1万4109円だが、プライム感謝祭先行セールにより31％オフの9800円で購入可能だ（10月13日時点）。

本製品は、プロ向けに設計されたゲーミングキーボード。取り外して持ち運べる着脱式ケーブルのほか、コンパクトなテンキーレスデザイン、ゲームと連動したライティングが楽しめるLIGHTSYNC RGBなどが特徴だ。

長く愛用できるゲーミングキーボード、今なら1万円切り

ユーザーレビューを見ると“デスクを広く使えるキーボード／シンプルで十分な性能／3年ほど使っているが、不便を感じたことはない”といった声が寄せられている。現時点では1万円切りの価格で買えるため、Logicool Gのゲーミングキーボードを触ってみたい人、テンキーレスモデルが欲しい人は本製品をチェックしてみては？