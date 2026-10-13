Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第798回
最初に買うゲーミングキーボードならLogicool G PROの定番を！ プライム感謝祭先行セールで1万円以下だ
2026年10月13日 20時30分更新
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Logicool Gのゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、Logicool Gのゲーミングキーボード「G-PKB-002LNd」が販売中だ。過去価格は1万4109円だが、プライム感謝祭先行セールにより31％オフの9800円で購入可能だ（10月13日時点）。
本製品は、プロ向けに設計されたゲーミングキーボード。取り外して持ち運べる着脱式ケーブルのほか、コンパクトなテンキーレスデザイン、ゲームと連動したライティングが楽しめるLIGHTSYNC RGBなどが特徴だ。
長く愛用できるゲーミングキーボード、今なら1万円切り
ユーザーレビューを見ると“デスクを広く使えるキーボード／シンプルで十分な性能／3年ほど使っているが、不便を感じたことはない”といった声が寄せられている。現時点では1万円切りの価格で買えるため、Logicool Gのゲーミングキーボードを触ってみたい人、テンキーレスモデルが欲しい人は本製品をチェックしてみては？
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