8Kポーリングレートで軽量高強度「龍骨フレーム」搭載ゲーミングマウス、プライム感謝祭先行セールで1万円切り！

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DAREUのゲーミングマウスをチェック

Amazon.co.jpにて、DAREUのゲーミングマウス「AE6PRO」が販売中だ。過去価格は1万2280円だが、プライム感謝祭先行セールにより20％オフの9824円で購入可能だ。

本製品は、8Kポーリングレート（8000Hz）を実現させたというワイヤレスゲーミングマウス。約59gの軽量ながらもマウス全体の強度を向上させた「龍骨フレーム」、軽快かつ明確なクリック感を提供する「KBS Lightボタン技術」、快適な肌触りが特徴のUVコーティング、付属の充電スタンドなどが特徴となっている。

軽量かつ低遅延のゲーミングマウスが1万円切り

ユーザーレビューを見ると“思っていたより良かった／全体的に性能が良くて、コスパもいい／品質、軽さ、クリック感も素晴らしい”といった声が寄せられている。現時点では20％オフの価格で買えるため、軽量かつ低遅延のゲーミングマウスが欲しい人は本製品をチェックしてみてほしい。