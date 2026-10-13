Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第796回
4WAY接続に対応したAcer製ゲーミングヘッドセット、プライム感謝祭先行セールで24％オフ！
2026年10月13日 19時30分更新
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Acerのゲーミングヘッドセットをチェック
Amazon.co.jpにて、Acerのゲーミングヘッドセット「OHR632」が販売中だ。参考価格は9999円だが、プライム感謝祭先行セールにより24％の7599円で購入できる（10月13日時点）。
本製品は、PlayStation 5やNintendo Switch、XBOXなどに対応するゲーミングヘッドセット。2.4GHzワイヤレス（USB）・2.4GHz USB Type-C・Bluetooth・3.5mm有線に対応する4WAY接続のほか、約20msの低遅延接続、ノイズキャンセリングを搭載した着脱式マイク、ゲームに最適化された50mm大口径ドライバー、約40時間以上の連続使用が可能なバッテリーなどが特徴だ。
4WAY接続に対応したゲーミングヘッドセットが24％オフ
ユーザーレビューを見ると、“PS5（有線）で使っているが、足音もよく聞こえて耳も疲れない／耳にフィットして馴染むデザイン／没入できる密着具合がすごい”といった声が寄せられている。現時点では24％オフの価格で買えるため、汎用性の高いゲーミングヘッドセットを探している人は本製品をチェックしてみては？
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