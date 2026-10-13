Switch 2で使える静音＆1000Hz仕様の二段階ホールトリガー搭載3WAYゲームコントローラー、プライム感謝祭先行セールで10％オフ

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EasySMXのゲームコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、EasySMXのゲームコントローラー「X05PRO」が販売中だ。過去価格は6999円だが、プライム感謝祭先行セールにより10％オフの6299円で購入可能だ（10月13日時点）。

本製品はPCやNintendo Switch 2、モバイルなどに対応するゲームコントローラーで、BT・2.4GHz無線・有線の接続に対応する。静音ボタンのほか、二段階ホールトリガー、1000Hzポーリングレート、付属の充電ドック、RGBバックライトなどが特徴だ。

1万円未満で買えるコントローラーがさらにお買い得

ユーザーレビューを見ると“1万円以下で買えるコントローラーの中では、かなり質感がいい／置くだけで充電できるので便利／これしか使わん”といった声が寄せられている。現在は10％オフの価格で購入できるので、1万円未満のゲームコントローラーを探している人は、本製品をチェックしてみては？