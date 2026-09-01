NVIDIA RTX Spark搭載、MSIのAIノートPC「Prestige N16 Flip AI+ C1XM」が予約開始

エムエスアイコンピュータージャパンは、NVIDIA RTX Sparkスーパーチップを搭載したプレミアムAIノートPC「Prestige N16 Flip AI+ C1XM」を10月下旬に順次発売する予定だ。本日10月8日より予約受付を開始し、価格はオープンプライス。

Prestige N16 Flip AI+ C1XMは、生成AIやAIエージェントの活用を日常業務へ取り入れたい開発者、クリエイター、ビジネスプロフェッショナルを主な対象に開発されたモデルだ。NVIDIA RTX Spark N1X with 6144-core GPU and 20-core CPUを中核に、最大128GBのユニファイドメモリと2TB SSDを組み合わせ、クラウド依存を抑えたローカルAI処理を実現する設計だ。

筐体は360度フリップ対応の2-in-1デザインで、ノートPCとしてもタブレットとしても使える。16インチの4K+ Tandem OLEDディスプレイは最大1,600nitsのピーク輝度、DCI-P3相当の広色域、Calman Verified認証、Delta E < 1の高い色精度に対応し、写真編集や映像制作にも向く仕様だ。30〜120HzのVRRにも対応し、表示の滑らかさにも配慮されている。サイズはおよそ幅357.7×奥行254.3×高さ16.9mm。重量はおよそ1.9kgとなる。

そのほか、Wi‑Fi 7やUSB4 Type‑C、99.9Whrバッテリー、140W USB PD 3.1急速充電を備え、外出先でもAIワークを継続しやすい。さらに、ベイパーチャンバーとIntraFlow冷却システムを採用し、長時間の推論処理や開発作業でも性能低下を抑える構成だ。