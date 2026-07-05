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Windows Info 第535回

WSLコンテナーのプレビューを試す　今年はWSLに動きがありそうだ

2026年07月05日 10時00分更新

文● 塩田紳二　編集● ASCII

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WSLコンテナー

WSLコンテナーでUbuntuを動かし、デスクトップをウェブブラウザ内に表示できる。もちろん、マウスやキーボードでアプリケーションの操作も可能

　MicrosoftがBuild 2026で発表した「WSLコンテナー」（WSL Containers）のプレビューが始まっている。WSLコンテナーとは、Windows 11のWSLを使ってコンテナーを実現するもの。

　すでにWindows用には、Docker Desktopなどがあるが、WSLコンテナーも基本的な部分は同じことができる。しかし、Dockerなどが持つCompose機能（複数コンテナの同時実行、一括管理）などは持たない。

　WSLコンテナーは制御用のAPIを公開しており、複雑な処理は、ユーザー（サードパーティ）がAPIを使って制御できる。簡単に言うと、WSLコンテナーはWSL2組み込みのコンテナー機能だ。

実際にプレビュー版のWSLコンテナーを試す

　WSLコンテナーのプレビュー版は、現在公開中のWSLのプレビューWSL Ver.2.9.3に含まれている。このため、現在利用中のWSLをプレビュー版に切り替えることで、WSLコンテナーを試すことが可能だ。

　そのためにはPowerShellなどのコンソールから以下のコマンドを使う。なお、ディストリビューションとしては、Ubuntuを入れておく。筆者は、Ubuntu-26.04で評価した。

wsl.exe --update --re-release

　これでWSL Ver.2.9.3がインストールされる。なお、WSLコンテナーの制御コマンドのwslc.exeもこのときインストールされるが、WSLプレビュー版をアップデートしたコンソールでは正しく動作しなかった。コンソールウィンドウを1回閉じて、PowerShellなどWin32側で以下のコマンドが実行できたら、WSLコンテナーは動作している。

wslc.exe --version

　WSLコンテナーは、すべてWin32側からwslc.exeコマンドを使って操作する。サブコマンドはdockerのコマンドと同じであり、dockerのCLI（コマンドライン・インターフェース）に慣れた人なら難しくないはずだ。

　コンテナーに慣れていない人向けに言うと、Dockerなどのコンテナシステムツールは、Container定義を使って実行環境を作成し、これを起動する。コンテナー内には、アプリケーションが動作しており、原則としてOSはホスト側環境と同一である。

　コンテナーは、OSレベルの仮想化とも言われており、カーネルの機能を使って、OSの実行環境内に、他のプロセスとは独立した実行環境を作る。このとき仮想マシン支援機能は使わなくてもよい。

　コンテナー内で実行するアプリケーションは、原則CLIアプリケーションだが、ネットワークを利用して、外部にGUIを持つことは不可能ではない。なお、Dockerコマンドでは、コンソールをイメージのコンソールに接続するためのコマンドが用意されており、ユーザーがイメージ内でシェルやコマンドを実行することもできる。

　さて、実際にちょっと複雑な実行例をためしてみよう。これは、Microsoftのブログに記載されていたサンプルと同じものである。

wslc.exe run -d --name=webtop -e PUID=1000 -e PGID=1000 -e TZ=Etc/UTC -p 3000:3000 -p 3001:3001 lscr.io/linuxserver/webtop:ubuntu-kde

　これは、ブラウザ内にUbuntuのKDEデスクトップを表示するもの。初回はさまざまなファイルをダウンロードしてコンテナーを作成するため時間がかかるが、プロンプトに戻ってきたら、ブラウザを開いて、「http://localhost:3000」を開く。これでブラウザ内にUbuntuのGUIデスクトップが表示され、マウスなどで操作が可能になる（記事冒頭画面）。

　wslc.exeのコマンドに関しては、オンラインヘルプ「wslc.exe -?」がある。また、各コマンドやサブコマンドに対しても「wslc.exe <コマンド> [<サブコマンド>] -?」でヘルプメッセージを見られる。

　今のところ、Microsoftが公開しているドキュメントには、以下のようなものがある。

●WSLコンテナー
　https://learn.microsoft.com/ja-jp/windows/wsl/wsl-container?tabs=csharp
●WSLでコンテナーを使い始める
　https://learn.microsoft.com/ja-jp/windows/wsl/tutorials/wsl-containers

　WSLコンテナーの制御は、Win32側にあるwslc.exeと、wslservice.exeがIPC（プロセス間通信）で通信する。wslservice.exeは、WSL側のcontainerランタイム（moby）とHyper-V Socketを介して通信する。containerランタイムが、WSL側でコンテナーの生成や管理をする。

WSLコンテナー

wslc.exeやWSLコンテナーAPIは、Win32側のwslservice.exeとプロセス間通信で接続する。wslservice.exeは、WSL内のcontainerランタイム（moby）とHyper-Vソケットを使って通信をする。実際のコンテナーの構築は、このランタイムが行なう（https://www.youtube.com/watch?v=i0M13ZvL04M から引用。以下同）

　コンテナーは、ストレージ上に構築されるが、これは、Win32側の環境が持つVHDX（仮想ハードディスクファイル）が使われる。wslc.exeの場合、「%localappdata%\wslc\sessions」以下にコンテナーごとにディレクトリがあり、その下にストレージ用、スワップ用のVHDXファイルがある。これは、WSL側からもアクセスが可能になっていて、ここにコンテナーが展開される。

WSLコンテナー

WSL側でコンテナーが配置されるのは、実際にはWin32側にある仮想ハードディスクファイル（VHDX）である

　コンテナー内のアプリケーションがアクセスするストレージは、virtiofsを使って、Win32側のディレクトリをコンテナー側に公開する。

WSLコンテナー

コンテナー内のアプリケーションがアクセスするディレクトリは、virtiofsを使ってWin32側に置かれる。Microsoftによれば、virtiofsは、従来の2倍の速度を持つという

　従来のWSLからのWin32へのアクセスにはDrvFSと呼ばれる仕組みが使われていたが、今回はWSL側にvirtiofsが実装され、Microsoftによれば、ファイルアクセスが2倍速いということだ。この機能は、コンテナーだけでなくWSLのディストリビューションでも利用できる。

　このほか、ネットワークモードにも変更があり、新たに「Consomme」（コンソメ）と呼ばれるモードが利用できるようになった。コンソメは、LinuxのネットワークトラフィックをWin32側のネットワークで処理する。Win32側が持つネットワーク環境をLinux側でも利用できる。さらにWSL側のトラフィックをWin32側のセキュリティポリシーで処理することが可能になる。

●Consomme - The OpenVMM Guide
　https://openvmm.dev/guide/reference/backends/consomme.html

　前述のように、WSLコンテナーはWSL標準のコンテナー機能である。すでにDockerなどWSLを利用するコンテナーシステムツールがある。将来的には、サードパーティのコンテナー管理ツールも、下位レベルではWSLコンテナーを使うようになるのではないか？

　APIまで用意したのは、単にMS製のコンテナーシステムを作りたかったわけではなく、標準の切り口を用意し、抽象化したコンテナー機能を公開して、カーネル開発とコンテナー利用をある程度分離させたかったからではないかと考えられる。

　今回のプレビューを見るに、WSLコンテナーはWSL自体の大きな変更といえる。このところあまり動きのなかったWSLだが、今年は少し動きがありそうだ。

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