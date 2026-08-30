「WMIC」が消滅　コマンドが消える「WMI」とはそもそも何？

WMI自体が消滅するのではなく、wmic.exeが消滅

まず最初にハッキリさせておくと、廃止となるのは、Windowsに標準で含まれていたwmic.exeというコマンドであり、Windows管理のための情報を提供するWMI（Windows Management Instrumentation）ではない。

つまり、情報管理の仕組みはそのまま残るが、cmd.exeなどからwmic.exeというコマンドを使って情報を得る方法が廃止される。ただし、PowerShell／Windows PowerShellからは、組み込みのコマンドを使ってWMIをアクセスする仕組みがあるので実用上の問題はない。あるとすれば、wmic.exeを使っているBatchファイルで、これはwmic.exeを使わないように書き換える必要がある。

では、そもそも「WMI」とは何か？ WMIは、Windowsからシステム情報を取り出すための仕組みである。システム情報といっても、ハードウェアやその状態、さらには論理デバイスやデバイスドライバなど、さまざまな情報がある。これらを分類、整理して提供するのがWMIの役割である。

たとえば、物理メモリの情報を得たければ、以下のPowerShell（Windows PowerShellも同じ）コマンドを実行する。

Get-WmiObject -Class win32_physicalmemory | select tag,typedetail,DeviceLocator,Speed

以下の表は、PowerShellのWMI関連コマンドの一覧である。WMIは、こうしたコマンドを使ってPowerShellから操作できる。

現在はWMIからCIMに移行する最中

では、なぜ、wmic.exeは廃止されるのだろうか？ 実はWMIがMicrosoftで開発されたあと、これを元に1999年CIM（Common Information Model）という仕様が制定された。CIMは、多数のメーカーなどが参加するDMTF（Distributed Management Task Force）により標準化され、プラットフォームに依存しない。

Microsoftのドキュメントを見ると、WMIはCIMに準拠して作られたという記述があるが、WMIは1996年のWindows NT 4.0に最初に搭載されており、WMIの方が先行していた。また、Windows PowerShellは、2012年のWindows 8に標準搭載されたWindows PowerShell Ver.3.0で、CIMコマンドを搭載している。

最大の違いは、WMIがMicrosoft固有のDCOMで他のマシンと通信（リモート管理）するのに対して、CIMは、HTTP/HTTPSベースのWS-Manを使う。これにより、プラットフォームに依存しない通信ができる。WMIからCIMに移行するのには、こうした通信プロトコルの問題もあった。

CIMは、プラットフォームに依存しないように作られているが、メーカー固有の情報を含め、そこにWMI相当の機能が組み込まれている。つまり、CIMは、WMIの上位互換といえる。また、WMI同様にPowerShell／Windows PowerShellには、CIM関連のコマンドが用意されている。

簡単に言えば、WMIをCIMで置き換える過渡期にあり、そのために予告の上、wmic.exeが廃止されたわけだ。というのも、wmic.exeはWMIにしか対応していないからだ。Windows PowerShellでは、WMI関連のコマンドは廃止されてはいないが、現在の推奨環境であるPowerShellでは、互換環境で実行されている。

これは、Windows PowerShellをバックグラウンドで起動、コマンドを実行させて結果をPowerShell側に戻している。このため、PowerShellでGet-Commandを実行すると、関数とコマンドの2つのGet-WMIObjectが見つかる。関数のGet-WMIObjectは、互換環境を呼び出して結果を得るもの（これはPowerShellが自動的に定義する）で、コマンドのGet-WMIObjectは、関数版を呼び出して動作する。

WMIとCIM、似たようなものが2つあると思っていた人は、今後、CIMを利用するようにすればよい。これまで、Get-WMIObjectで済ませていたことは、Get-CIMInstanceを使うようにすればよい。

WMIでは、「Object」をクラスから生成されたインスタンスの意味で利用していたが、CIMでは、そのあたりがハッキリしている。オブジェクトを本来の意味である「プログラムで扱う対象」あるいは「プロパティとメソッドからなるプログラムの単位、総称」として使い、クラスから生成されたものをインスタンスと呼ぶ。このため、Get-WMIObjectがGet-CIMInstanceになるわけだ。

さて、Windowsの管理では、Win32で始まるクラスを使う。どんなクラスがあるのかは、Get-CIMClassコマンドを使い、

Get-CimClass -ClassName Win32_*

とする。

Windowsで利用できるクラスに関しては、以下にドキュメントがある。

●WMI リファレンス - Win32 apps | Microsoft Learn

https://learn.microsoft.com/ja-jp/windows/win32/wmisdk/wmi-reference

ドキュメントの表記がいまだにWMIだが、内容としては、WMI、CIMどちらにも役立つものだ。

CIMを使いこなすと、Windowsからさまざまな管理情報を得ることが可能になる。前記のドキュメントにざっと目を通しておくだけでも、いざというときにCIM経由で情報が入手できることもあるだろう。