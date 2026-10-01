「郡山の地酒？ 全部飲み比べたけど俺はやっぱりこの一杯だね」6つの蔵元を一夜で堪能「こおりやまSAKEまつり」

秋の夜長、郡山の六つの蔵元が同じ会場に並び、それぞれ自慢の地酒を一度に飲み比べできる一夜がやってきます！

深まる秋は、美味しいお酒と料理でほっと一息つきたい季節。好きなお酒を少しずつ、地元の味覚と一緒に味わえる機会があれば、週末への気分も自然と上向きます。普段好んで飲んでいる地酒も、同じ時間、同じ場所で六つ並べて比べれば、思いがけない味に出会えるかも。お気に入りの一杯を探したい人にも、友人とお酒や食事を楽しみたいだけの方にもぴったりの一夜、それが「こおりやまSAKEまつり」です。

郡山自慢の6蔵が勢ぞろい！銘酒を飲み比べる特別な一夜

2026年11月5日（木）、郡山ビューホテルアネックスにて、「こおりやまSAKEまつり」が開催されます。

メインは、市内六蔵の銘酒を一度に楽しめる呑みくらべ。日本酒の味を引き立てる郡山の秋の味覚を使った料理ビュッフェも用意され、旬を迎えた冷やおろしと地元料理の組み合わせが味わえます。蔵元のこだわりが込められた名酒と、相性の良い逸品を並べて選べるテイスティング会です。

会場では、全国有数の銘酒や金賞受賞酒が当たるお楽しみ酒ガチャ（有料）、日本酒や特産品が当たる大抽選会も開かれ、この会場ならではの運試しで賑やかに盛り上がります。

一人でのんびり味わうのも、家族や友人と賑やかに過ごすのも自由。六つの蔵が並ぶこの夜、郡山の秋の夜長はいつもより少し長くなるはず。チケットは六蔵分の引換券にフリーチケットが加わる充実の内容。前売り券は割安のため、参加を検討するなら早めの確保がおすすめですよ。

こおりやまSAKEまつり

●開催日時：2026年11月5日（木） 18:00～19:30

●会場：郡山ビューホテルアネックス 4階「花勝見・山桜」

●住所：福島県郡山市中町10-10

●参加蔵元：笹の川酒造、佐藤酒造店、仁井田本家、三春酒造、若関酒造、渡辺酒造本店

●料金：前売券5,500円（税込）/当日券6,000円（税込）