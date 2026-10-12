にんにく多すぎん!? 「スーパーガリマヨペッパーライス」気になりすぎ

ペッパーランチ、ペッパーランチPLUS、武蔵ハンバーグ、ロックスハンバーグでは、10月21日より「スーパーガリマヨペッパーライス」を期間限定で販売します。
にんにく×マヨで背徳の組み合わせ
「スーパーガリマヨペッパーライス」
「ビーフペッパーライス」が人気のペッパーランチから、ガツンとにんにくをきかせた期間限定のメニューが登場します。
▲スーパーガリマヨペッパーライス（1090円）
ガーリックチップ、揚げ焼きにんにく、にんにくマヨソースと、なんと3種類ものにんにくを使ったペッパーライス。
ガーリックチップと揚げ焼きにんにくの香ばしさに、にんにくマヨソースの濃厚なコクが加わり、さらにブラックペッパーの刺激がアクセントに。
にんにくの旨みとマヨネーズのまろやかさが合わさった、ガツンとパンチのある味わいに仕上げたといいます。
ライス大盛りはプラス90円（1180円）。お肉特盛りはプラス600円（1690円）で、さらにライスを大盛りにすると1780円です。
にんにく好きにはたまらない！
ガーリックチップだけでも食欲をそそるのに、揚げ焼きにんにく、さらににんにくマヨソースまで！ ここまでにんにくを重ねてくるとは、なかなかの攻めっぷりです。
お肉もごはんもガッツリ食べたい日に、思いきりかき込みたくなる一皿ですね。
なお、11月20日～30日には、ブラックフライデーに合わせて、黒いマヨソースを使用した「スーパーガリマヨペッパーライス［ブラック］」も数量限定で登場します。
▲スーパーガリマヨペッパーライス［ブラック］（1090円）
こちらは通常版と同価格。注文した人には、12月1日～24日に利用できるスクラッチクーポンも配布されます（なくなり次第終了）。
いずれも在庫がなくなり次第販売終了となるので、にんにく好きの人はチェックですよ。
・発売日：2026年10月21日
スーパーガリマヨペッパーライス［ブラック］
・発売日：2026年11月20日
（※文中の価格はすべて税込）
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