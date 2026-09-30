私は歩く、次のポイントに極上メンチカツ、ゴールには温泉が待っているから！　那須塩原でガストロノミーウォーキング

おいしいひと口を目当てに高原を歩き、最後は温泉へ。そんな秋の休日を那須塩原で。

週末は旅に出たいけれど、渋滞や慌ただしい移動で疲れるのは避けたいもの。そんな人におあつらえ向きな、電車で訪ね、土地の味や風景をゆっくり楽しめるイベントが開催されます。

2026年10月31日（土）、栃木県那須塩原市の東那須野エリアで開催される「第7回 ONSEN・ガストロノミーウォーキング in 那須塩原2026・東那須野」は、歩きながら土地の食文化や歴史を楽しむ旅に、温泉を組み合わせた体験型イベントです。

地元のおいしいものを少しずつ。歩くたびに「ご褒美」が待っている！

約6.5kmの平坦なコースでは、那須野が原開拓や那須疏水、地域の産業の歴史に触れながら、田園風景を巡ります。6か所のガストロノミーポイントでは、地場産ワインや日本酒、巻狩鍋、那須郡司豚のメンチカツ、乳製品などが振る舞われます。ただ目的地を目指して歩くのではなく、「美味しいひと口」を目指して、次のポイントまで歩くのが楽しみになるイベントです。

そして、ゴール後に待っているのが「温泉」のご褒美。参加者には提携温泉施設の入浴券も付いてきます。対象宿泊施設では、前泊・後泊に1名あたり2,000円引きの優待も用意されています。

定員は先着200名限定。秋の味覚を少しずつ楽しみ、歩いた後は温泉でひと息。那須塩原の味と風景を、週末の思い出に加えてみませんか。

第7回 ONSEN・ガストロノミーウォーキング in 那須塩原2026・東那須野

●開催日： 2026年10月31日（土）

●開催場所： 栃木県那須塩原市東那須野エリア（JR那須塩原駅周辺）

●募集定員： 200名

※定員に達し次第締切

●参加費： 大人・小人（小学生以上）6,000円

※ガストロノミー（食事・飲み物）、温泉入浴券、傷害保険を含む

●距離： 約6.5km

●所要時間： 約3時間30分～4時間（温泉入浴時間を除く）

●スタート： 東那須野公民館（那須塩原市東小屋474-1）

●ゴール： 沓掛一丁目公園（那須塩原市沓掛一丁目9-1）

●開始時間： 9時15分から予約時間に応じて順次スタート

※開会式は9時開始

●申込： ONSENガストロノミーツーリズムHPから事前申し込み