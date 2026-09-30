私は歩く、次のポイントに極上メンチカツ、ゴールには温泉が待っているから！ 那須塩原でガストロノミーウォーキング
この記事は、東日本連携都市観光サイト「つなぐ旅-東日本- ひがしにほんトラベルガイド」に掲載された観光情報ニュースを再編集したものです。
おいしいひと口を目当てに高原を歩き、最後は温泉へ。そんな秋の休日を那須塩原で。
週末は旅に出たいけれど、渋滞や慌ただしい移動で疲れるのは避けたいもの。そんな人におあつらえ向きな、電車で訪ね、土地の味や風景をゆっくり楽しめるイベントが開催されます。
2026年10月31日（土）、栃木県那須塩原市の東那須野エリアで開催される「第7回 ONSEN・ガストロノミーウォーキング in 那須塩原2026・東那須野」は、歩きながら土地の食文化や歴史を楽しむ旅に、温泉を組み合わせた体験型イベントです。
地元のおいしいものを少しずつ。歩くたびに「ご褒美」が待っている！
約6.5kmの平坦なコースでは、那須野が原開拓や那須疏水、地域の産業の歴史に触れながら、田園風景を巡ります。6か所のガストロノミーポイントでは、地場産ワインや日本酒、巻狩鍋、那須郡司豚のメンチカツ、乳製品などが振る舞われます。ただ目的地を目指して歩くのではなく、「美味しいひと口」を目指して、次のポイントまで歩くのが楽しみになるイベントです。
そして、ゴール後に待っているのが「温泉」のご褒美。参加者には提携温泉施設の入浴券も付いてきます。対象宿泊施設では、前泊・後泊に1名あたり2,000円引きの優待も用意されています。
定員は先着200名限定。秋の味覚を少しずつ楽しみ、歩いた後は温泉でひと息。那須塩原の味と風景を、週末の思い出に加えてみませんか。
第7回 ONSEN・ガストロノミーウォーキング in 那須塩原2026・東那須野
●開催日： 2026年10月31日（土）
●開催場所： 栃木県那須塩原市東那須野エリア（JR那須塩原駅周辺）
●募集定員： 200名
※定員に達し次第締切
●参加費： 大人・小人（小学生以上）6,000円
※ガストロノミー（食事・飲み物）、温泉入浴券、傷害保険を含む
●距離： 約6.5km
●所要時間： 約3時間30分～4時間（温泉入浴時間を除く）
●スタート： 東那須野公民館（那須塩原市東小屋474-1）
●ゴール： 沓掛一丁目公園（那須塩原市沓掛一丁目9-1）
●開始時間： 9時15分から予約時間に応じて順次スタート
※開会式は9時開始
●申込： ONSENガストロノミーツーリズムHPから事前申し込み
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