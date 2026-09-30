紙袋いっぱいの焼き立てを抱えて帰ろう！　普段買いに行けない極上パンが集結する「道産小麦のパンマルシェ」開催

香ばしい焼き立ての匂いに包まれる、秋の札幌。

気になるパン屋さん、行ってみたいけれど、そのためだけに遠くの街まで足を延ばす時間はなかなか取れませんよね。でも、たまには美味しいパンを気軽に頬張りたい──。そんなあなたの願いを叶える市場が、札幌の街の真ん中にやってきます。

普段なかなか行けない名店も! 実りの秋を味わう北海道イベント

10月18日（日）と19日（月）の2日間、HBC北海道放送が展開する、北海道の豊かな恵みを届ける「いっちゃんおいしいWEEK 2026秋」の特別企画として、「道産小麦のパンマルシェ」が開催されます。

場所はアーバンネット札幌リンクタワー。JR「札幌」駅から徒歩約10分。地下鉄「大通」駅からなら徒歩6分。赤れんが庁舎の目の前です。

会場に並ぶのは、パンコーディネーターの森まゆみさんが選び抜いた人気店の味。普段はなかなか足を運べない名店の逸品を、一度に手に入れるチャンスです。主役は道産小麦。噛むほどに甘みが広がるもっちりとした生地の力強さを、心ゆくまで楽しめます。目玉は、人気店「Bakery＆cafe fiola」とHBCラジオの各番組がタッグを組んだ数量限定のコラボパン。朝のワイド番組が考案した朝食用パンと、午後の番組チームが仕掛けたおやつパンが、日々の食卓へ小さなご褒美を届けます。

紙袋から漂ってくる小麦の香りを抱えて帰るだけで、明日の朝が待ち遠しくなります！ このパンに合うのはコーヒー？ 牛乳？ 紅茶かな？ なんて考えてる時間さえ楽しくなる、そんなマルシェに、ぜひ足を運んでみませんか。

いっちゃんおいしい収穫の秋！ 道産小麦のパンマルシェ

●開催日時：2026年10月18日（日）11:00〜17:00

2026年10月19日（月）11:00〜16:00

【連動企画：いっちゃんおいしいWEEK 2026秋】

2026年10月12日（月・祝）～10月19日（月）

●会場：アーバンネット札幌リンクタワー 1階アトリウム

●住所：札幌市中央区北1条西5丁目1-4（旧HBC本社跡・地下鉄「大通」駅から徒歩6分）