めんど…だけど気になる！ 韓国カップ麺「ノグリ」もレンジでもちもちに

農心ジャパンは10月26日より、「ノグリ」シリーズの汁なしタイプ「ノグリ 旨辛焼きちゃんぽん カップ」を全国のコンビニエンスストア限定で発売します。
「ノグリ 旨辛焼きちゃんぽん」がリニューアル
「ノグリ」は1982年に韓国で誕生したロングセラーブランドです。今回は、レンジ調理に対応してリニューアル。
▲ノグリ 旨辛焼きちゃんぽん カップ オープン価格
本製品は、レンジ調理を採用したことで、従来の熱湯調理カップ麺では難しかった、ノグリ本来の丸くぽっちゃりとした太麺のコシや、もちもちとした食感をより引き出せるようになったとのことです。
味の設計は、魚介の旨味を凝縮した粉末スープに、焼きちゃんぽんならではの香ばしい風味を重ねてます。唐辛子の辛味を効かせ、海鮮のコクと香ばしさを組み合わせた旨辛なテイスト。
なお、辛さは2.0。農心の自社製品基準による独自の辛さ指数では、辛ラーメンの2.5を下回る設定です。
お湯を注いで、さらにレンジ!? 作り方は？
気になる作り方は？ レンジ調理の場合、お湯を注いでから電子レンジで加熱します。
■レンジ調理の手順
・フタをすべてはがし、粉末スープと調味油を取り出して、熱湯220mlを注ぐ
・電子レンジで加熱（500Wで4分／600Wで3分50秒）
・粉末スープと調味油を加えて混ぜれば完成。
なお、従来どおり熱湯だけでも調理できます。その場合は熱湯約400mlを注いで4分待ち、湯切りしてから粉末スープと調味油を加えます。
話題の「トゥーンバ」もレンジ調理
お湯を注いでから、さらに電子レンジで加熱するという、ちょっと変わった調理法。実は昨年ヒットした農心の「辛ラーメン トゥーンバ」などでも採用されていて、麺がもちもちになると好評なんです。
そんなレンジ調理に、今回「ノグリ」も対応！ お湯を注ぐだけのカップ麺に比べると、正直ちょっと手間にも感じますが、この調理法だからこそのもちもち食感、ぜひ味わってみたいですね。
・発売日：2026年10月26日
※価格は税込み表記です。
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