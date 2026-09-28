卒業！「寝るだけの宿」 探検家の邸宅で過ごせる札幌の新たな旅の拠点「ハイアット セントリック 札幌」がオープン
この記事は、東日本連携都市観光サイト「つなぐ旅-東日本- ひがしにほんトラベルガイド」に掲載された観光情報ニュースを再編集したものです。
札幌の街を、冒険の舞台として楽しめる宿が開業しました。
旅先の宿は、眠るだけの場所にしたくありません。街を歩き疲れて部屋へ戻り、夜景を眺めながら深く息をつきます。私はその時間に旅の醍醐味を感じます。おいしい料理と静かにくつろげる部屋は、遠くまで来た自分へのご褒美になります。
「探検家の邸宅」をテーマにした温もりあるデザインホテル
2026年10月3日、札幌市中央区北1条西に「ハイアット セントリック 札幌」が開業しました。
コンセプトは「探検家の邸宅」。北海道の名付け親である松浦武四郎が現代に暮らしたら、という発想で、空間全体を設計しています。館内では、米袋と新聞紙を使ったアート、札幌軟石、馬具のモチーフを見られます。土地の歴史を感じられる意匠です。
客室は全216室。19階から26階にあり、すべて36平米以上の広さがあります。大きなスーツケースを広げても窮屈に感じません。スマートフォンでドアを解錠できるので、部屋の出入りも身軽です。
夕方には、17階のメインダイニング「Matsu Grill & Bar」へ。薪の炎の香ばしい香りと、柑橘やハーブを効かせた海の幸を楽しめます。大きな窓から、札幌の夜景も見下ろせます。
揺らめく薪火の温もりに包まれる時間は、きっと忘れられない記憶になります。
ハイアット セントリック 札幌
●開業日：2026年10月3日（土）
●所在地：北海道札幌市中央区北1条西5丁目1-4アクセス
●客室数：216室
●メインダイニング：Matsu Grill & Bar（17階）
●営業時間：ランチ 11:30〜14:00
ディナー 18:00〜22:00
ラウンジ＆バー 10:30〜23:00
カフェダイニング：Mr. Fish by Hyatt Centric Sapporo（1階）
●営業時間：11:00〜21:00（イートイン／テイクアウト対応）
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