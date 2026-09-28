卒業！「寝るだけの宿」 探検家の邸宅で過ごせる札幌の新たな旅の拠点「ハイアット セントリック 札幌」がオープン

札幌の街を、冒険の舞台として楽しめる宿が開業しました。

旅先の宿は、眠るだけの場所にしたくありません。街を歩き疲れて部屋へ戻り、夜景を眺めながら深く息をつきます。私はその時間に旅の醍醐味を感じます。おいしい料理と静かにくつろげる部屋は、遠くまで来た自分へのご褒美になります。

「探検家の邸宅」をテーマにした温もりあるデザインホテル

2026年10月3日、札幌市中央区北1条西に「ハイアット セントリック 札幌」が開業しました。

コンセプトは「探検家の邸宅」。北海道の名付け親である松浦武四郎が現代に暮らしたら、という発想で、空間全体を設計しています。館内では、米袋と新聞紙を使ったアート、札幌軟石、馬具のモチーフを見られます。土地の歴史を感じられる意匠です。

客室は全216室。19階から26階にあり、すべて36平米以上の広さがあります。大きなスーツケースを広げても窮屈に感じません。スマートフォンでドアを解錠できるので、部屋の出入りも身軽です。

夕方には、17階のメインダイニング「Matsu Grill & Bar」へ。薪の炎の香ばしい香りと、柑橘やハーブを効かせた海の幸を楽しめます。大きな窓から、札幌の夜景も見下ろせます。

揺らめく薪火の温もりに包まれる時間は、きっと忘れられない記憶になります。

ハイアット セントリック 札幌

●開業日：2026年10月3日（土）

●所在地：北海道札幌市中央区北1条西5丁目1-4アクセス

●客室数：216室

●メインダイニング：Matsu Grill & Bar（17階）

●営業時間：ランチ 11:30〜14:00

ディナー 18:00〜22:00

ラウンジ＆バー 10:30〜23:00

カフェダイニング：Mr. Fish by Hyatt Centric Sapporo（1階）

●営業時間：11:00〜21:00（イートイン／テイクアウト対応）