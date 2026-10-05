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マスク氏、SpaceX再改称　SIがいいねと君が言ったから

2026年10月05日 15時40分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

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AI→SI

　SpaceXのイーロン・マスクCEOは10月4日、同社のブランドの1つ「SpaceXAI」を「SpaceXSI」に改称する考えを明らかにした。

　同氏は自身のXアカウントで、「No more AI　SI　It’s better（日本語訳：AIはもういらない。SIがベターだ）」と投稿。ユーザーから「SpaceXSI」に名称変更する可能性はあるか問われると、「Yes, we will make that change（日本語訳：はい、変更します）」と述べ、ブランド名変更の意思を示した。

　SIはSuper Intelligence（超知能）の頭文字をとったもので、米国のトランプ大統領がAIに代わる表現として推奨している。マスクCEOは言及していないが、一連の状況から、今回のブランド名変更はトランプ大統領の意を汲んだものとみられる。

　SpaceXAIは、AI開発企業「xAI」をSpaceXに統合する形で誕生したブランド。主な製品として、マルチモーダル型の生成AI「Grok」を開発している。

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