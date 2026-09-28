バッファローのWi-Fiルーターに脆弱性　「WSR-300HP」など2製品、利用者は更新を

Japan Vulnerability Notes（JVN）は9月28日、バッファローのWi-Fiルーター「WSR-300HP」とWi-Fi中継機「WEX-G300」に関する脆弱性情報を公開した。
脆弱性の概要と想定される影響は、それぞれ以下のとおり。
●脆弱性の概要
・OSコマンドインジェクション（CVE-2026-86530）
・スタックベースのバッファオーバーフロー（CVE-2026-95104）
●想定される影響（一例）
・認証済みユーザーによる細工された入力を処理することによって任意のOSコマンドを実行される（CVE-2026-86530）
・細工された入力を処理することによってサービス運用妨害（DoS）状態にされる（CVE-2026-95104）
バッファローでは影響を受ける製品に対して、修正版のファームウェアを提供中。該当製品および修正済みのファームウェアバージョンは以下のとおりだ。
●脆弱性の影響を受ける製品と修正版ファームウェアのバージョン
■Wi-Fiルーター
・WSR-300HP：Ver.2.55以降
■Wi-Fi中継機
・WEX-G300：Ver.1.71以降
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