人気スイーツ「バターのいとこ」、そごう大宮に常設店　限定フレーバー「幻の苺」味も

あの“幻の苺”が、栃木・那須生まれの銘菓として全国で愛される「バターのいとこ」に挟まれて大宮にやってきます。

2026年10月9日（金）、そごう大宮店地下1階の食品館「エブリデイ」に、「バターのいとこ」が常設店をグランドオープン！

仕事帰りの改札前で、ふと甘いものが欲しくなる。そんな夜は、駅の近くにとっておきの一軒があるだけで、帰り道が少し軽くなります。

埼玉の「あまりん」を那須のスイーツで味わう、とっておきのご褒美時間

オープン当日の目玉は、ここでしか買えない大宮限定フレーバー「バターのいとこ あまりん」。バターが香るゴーフレット生地とミルクジャムが奏でる“ふわっ・シャリッ・とろっ”の食感に、埼玉県オリジナル品種「あまりん」が加わります。水野農園で深夜2時から朝摘みした完熟果が、濃密な甘みと華やかな香りでミルクジャムを包み込みます。

那須の味をそのままに。手土産選びにも心強い味方

店頭には、那須「GOOD NEWS DAIRY」の「SOFTCREAM STAND」で親しまれる「森林ノ牧場」のミルクソフトクリームも並びます。

価格は1箱3枚入りで1,080円。あまりんのほか、季節限定のモンブランと、定番のミルク、塩キャラメル、チョコがそろいます。1枚入りの「ひとつ」は378円で、あまりんも選べます。

旅先でしか出会えなかった味が、大宮の駅前の日常にいてくれる。まずは一枚、帰り道の自分へのご褒美にどうぞ。大切な人への手土産に、もう一箱足してもいいかもしれません。

バターのいとこ そごう大宮店

●オープン日：2026年10月9日（金）

●所在地：埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-6-2 そごう大宮店 地下1階＝食品館「エブリデイ」

●営業時間：10:00～20:00（そごう大宮店に準ずる）