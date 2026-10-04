Kindle漫画セール情報「推し漫」 第292回
【今推したい漫画】次世代剣戟アクション『カグラバチ』最新刊12巻まで全巻50オフ【集英社 秋マン!!2026】
2026年10月04日 17時00分更新
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毎年恒例の集英社秋の漫画まつり「秋マン!!2026」も本日10月4日が最終日！ 50%オフで購入できるクーポン対象作品の中から、私が個人的に推したい連載中の話題作品を中心にご紹介。
今回は現在第12巻まで発売中の剣戟ノワールアクション『カグラバチ』。
そのほかの「集英社 秋マン!!2026」対象作品ラインアップはこちらでチェックしてみてください。
計算し尽くされたアクションの構図がカッコよすぎる
カグラバチ
外薗健 (著)
全12巻（続巻）
3,432円 (50%オフクーポン適用時)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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