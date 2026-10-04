このページの本文へ

Kindle漫画セール情報「推し漫」 第292回

【今推したい漫画】次世代剣戟アクション『カグラバチ』最新刊12巻まで全巻50オフ【集英社 秋マン!!2026】

2026年10月04日 17時00分更新

文● ムラリン　編集⚫︎ ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

※画像をタップすると外部サイトに移動します

　毎年恒例の集英社秋の漫画まつり「秋マン!!2026」も本日10月4日が最終日！　50%オフで購入できるクーポン対象作品の中から、私が個人的に推したい連載中の話題作品を中心にご紹介。

　今回は現在第12巻まで発売中の剣戟ノワールアクション『カグラバチ』。

『カグラバチ』の購入はこちら(Amazon)

　そのほかの「集英社 秋マン!!2026」対象作品ラインアップはこちらでチェックしてみてください。

「集英社 秋マン!!2026」はこちら(Amazon)

計算し尽くされたアクションの構図がカッコよすぎる

※画像をタップすると外部サイトに移動します

『カグラバチ』の購入はこちら(Amazon)

カグラバチ
外薗健 (著)
全12巻（続巻）
3,432円  (50%オフクーポン適用時)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介　
　斉廷戦争を終わらせた六振りの妖刀を打った伝説の刀匠・六平国重は、妖術師集団“毘灼”の襲来によって命を落とす。その息子・千鉱は、奪われた妖刀奪還のため、ただ一振り遺された七本目の妖刀“淵天”を手に、裏社会の妖術師たちとの戦いに身を投じていく。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

クルマ情報byASCII

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中