【今推したい漫画】次世代剣戟アクション『カグラバチ』最新刊12巻まで全巻50オフ【集英社 秋マン!!2026】

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毎年恒例の集英社秋の漫画まつり「秋マン!!2026」も本日10月4日が最終日！ 50%オフで購入できるクーポン対象作品の中から、私が個人的に推したい連載中の話題作品を中心にご紹介。

今回は現在第12巻まで発売中の剣戟ノワールアクション『カグラバチ』。

そのほかの「集英社 秋マン!!2026」対象作品ラインアップはこちらでチェックしてみてください。

計算し尽くされたアクションの構図がカッコよすぎる

カグラバチ

外薗健 (著)

全12巻（続巻）

3,432円 (50%オフクーポン適用時)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

斉廷戦争を終わらせた六振りの妖刀を打った伝説の刀匠・六平国重は、妖術師集団“毘灼”の襲来によって命を落とす。その息子・千鉱は、奪われた妖刀奪還のため、ただ一振り遺された七本目の妖刀“淵天”を手に、裏社会の妖術師たちとの戦いに身を投じていく。