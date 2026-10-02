『BIOHAZARD (1996)』や『DINO CRISIS』など6作品をまとめて買える『Capcom Classics Pack』も注目！
『モンスターハンターライズ』がSteam Storeで399円！「CAPCOM AUTUMN SALE」が開催中
カプコンは10月2日、各デジタルストアで「CAPCOM AUTUMN SALE」を開催中だと発表。セール期間はストアによって異なるので、詳しくは下記、または特設ページを確認してほしい。
Steam Storeでは、独自の生態を持つモンスターを狩るハンターとなって縦横無尽に躍動するアクションが人気の『モンスターハンターライズ』が399円といつもよりさらにお得な価格で登場。
さらに、『ストリートファイター6』は1996円、『ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル』は448円と、いずれもお求めやすい価格で楽しむことが可能だ。
ほかにも『プラグマタ』や、「モンスターハンター」「バイオハザード」「ストリートファイター」「鬼武者」「逆転裁判」などの人気シリーズがお得になっている。
以下では、セールタイトルの一部を紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは特設ページで確認してほしい。
【セール概要】
セール名：CAPCOM AUTUMN SALE
特設サイト：https://www.capcom-games.com/sale/sale07-npea5/ja-jp/
※製品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
※セットに含まれる製品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
※セール詳細およびコンテンツ内容や価格、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。
■Steam Store
2026年10月9日1時59分まで
【Capcom Autumn Sale】
https://store.steampowered.com/publisher/capcom
Steam『モンスターハンターライズ』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【90％オフ!!】：399円
Steam『ストリートファイター6』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【60％オフ!!】：1996円
Steam『モンスターハンターワイルズ』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【25％オフ!!】：3742円
Steam『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：5990円
セール価格【83％オフ!!】：998円
Steam『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』（ゲーム本編）
通常価格：8990円
セール価格【30％オフ!!】：6293円
Steam『モンスターハンターストーリーズ 1+2 ダブルパック』（ゲーム本編 パック）
通常価格：5990円
セール価格【67％オフ!!】：1976円
収録内容：
『モンスターハンター ストーリーズ』
『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』
Steam『PRAGMATA』（ゲーム本編）
通常価格：7990円
セール価格【20％オフ!!】：6392円
Steam『バイオハザード レクイエム』（ゲーム本編）
通常価格：8990円
セール価格【30％オフ!!】：6293円
Steam『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【75％オフ!!】：997円
Steam『バイオハザード リメイク トリロジー』（ゲーム本編＋追加コンテンツ パック）
通常価格：6990円
セール価格【58％オフ!!】：2935円
収録内容：
『バイオハザード RE:2 Z Version デラックスエディション』
『バイオハザード RE:3 Z Version』
『バイオハザード RE:3 - クラシックコスチュームパック』
『バイオハザード RESISTANCE』
『バイオハザード RE:4 ゴールドエディション』
『バイオハザード RE:4 THE MERCENARIES』
Steam『BIOHAZARD 7 Gold Edition & VILLAGE Gold Edition バンドル』（ゲーム本編 パック）
通常価格：5990円
セール価格【67％オフ!!】：1976円
収録内容：
『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション』
『バイオハザード ヴィレッジ ゴールドエディション』
Steam『RACCOON CITY EDITION』（ゲーム本編 パック）
通常価格：5990円
セール価格【80％オフ!!】：1198円
収録内容：
『バイオハザード RE:2』
『バイオハザード RE:3』
Steam『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』（ゲーム本編）
通常価格：5990円
セール価格【68％オフ!!】：1916円
Steam『ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル』（ゲーム本編）
通常価格：2990円
セール価格【85％オフ!!】：448円
Steam『カプコン ファイティング コレクション』（ゲーム本編）
通常価格：2990円
セール価格【67％オフ!!】：986円
Steam『カプコン ファイティング コレクション2』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【50％オフ!!】：2495円
Steam『カプコン ファイティング コレクション 1+2 パック』（ゲーム本編 パック）
通常価格：6990円
セール価格【60％オフ!!】：2796円
収録内容：
『カプコン ファイティング コレクション』
『カプコン ファイティング コレクション2』
Steam『鬼武者』（ゲーム本編）
通常価格：1990円
セール価格【50％オフ!!】：995円
Steam『鬼武者2』（ゲーム本編）
通常価格：2990円
セール価格【50％オフ!!】：1495円
Steam『鬼武者1+2 パック』（ゲーム本編 パック）
通常価格：3990円
セール価格【50％オフ!!】：1995円
収録内容：
『鬼武者』
『鬼武者2』
Steam『MONSTER HUNTER SERIES PACK』（バンドル）
バンドル価格：3935円
収録内容：
『モンスターハンター：ワールド』
『モンスターハンターライズ』
『モンスターハンターワイルズ』
Steam『MONSTER HUNTER STORIES SERIES PACK』（バンドル）
バンドル価格：7004円
収録内容：
『モンスターハンターストーリーズ』
『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』
Steam『MONSTER HUNTER STORIES 3 + WILDS PACK』（バンドル）
バンドル価格：8028円
収録内容：
『モンスターハンターワイルズ』
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』
Steam『BIOHAZARD RELOAD COLLECTION EXTRA』（バンドル）
バンドル価格：4102円
収録内容：
『バイオハザード0 HDリマスター』
『バイオハザード HDリマスター』
『バイオハザード4』
『バイオハザード5』
『バイオハザード6』
『バイオハザード7 レジデント イービル』
└追加DLC『Banned Footage Vol.1』『Banned Footage Vol.2』『End of Zoe』含む
『バイオハザード ヴィレッジ』
└追加DLC『Winters' Expansion』含む
『バイオハザード RE:2』
『バイオハザード RE:3』
※CERO-Zタイトルをバンドルした「Z Version」も販売中です。「Z Version」は18才以上のみ対象です。
Steam『逆転裁判シリーズ コンプリートパック』（バンドル）
バンドル価格：7177円
収録内容：
『逆転裁判123 成歩堂セレクション』
『逆転裁判456 王泥喜セレクション』
『大逆転裁判1＆2 -成歩堂龍ノ介の冒險と覺悟-』
『逆転検事1&2 御剣セレクション』
Steam『Capcom Classics Pack』（バンドル）
バンドル価格：1980円
収録内容：
『BIOHAZARD (1996)』
『BIOHAZARD 2 (1998)』
『BIOHAZARD 3 LAST ESCAPE (1999)』
『ブレス オブ ファイアIV うつろわざるもの』
『DINO CRISIS』
『DINO CRISIS 2』
©CAPCOM
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