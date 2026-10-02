学ばなくても将来困らない学問の漫画がなぜこんなに面白い？『ここは今から倫理です。』全10巻で420円【Kindle漫画セール情報】

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テレビドラマにもなった学園漫画『ここは今から倫理です。』が、1冊100円、第4巻以降は1冊77円でセール中……！ なのですが、そこに集英社の漫画まつり「秋マン2026」が重なり、10月2日から4日までの3日間だけ、1冊50円～38円という超破格セールで手に入れられます！

高校の倫理は、受験科目として選ばなければ、たぶんそのまま一生学ばずに終わる人もいる学問です。本作に登場する生徒たちも、倫理を学びたくてわざわざ選択したわけではなく、消去法で授業に参加した者がほとんど。まあ、こういうとアレですが、実は私もこのセールで「ドラマにもなったし、ま、読んでみるか」くらいのの気持ちではじめて読んだんです。そしたらびっくりした。すごい面白いんで（笑）。

生きていくことにおいて、学ばなくても将来まったく困ることがない学問「倫理」。



でも、この漫画で描かれるのは、むしろ生きていれば避けにくいことばかりです。人はなぜ傷つくのか。どうして他人と分かり合えないのか。自分とは何なのか。善い生き方とは。作中では、いじめ、自傷、孤独、性、貧困といった問題を抱えた生徒たちに、哲学者や思想家の言葉を手がかりに考えさせていきます。



本作の主人公・高柳先生も、毎回その答えを教えてくれるわけではありません。むしろ「こう考えた人がいた」と材料を渡し、生徒自身に考えさせることが多い。それは読者にとっても同じで、ティーチャーというよりメンターっぽい。



将来すぐ役に立つわけではないけど、でも、人生のどこかで急に必要になるかもしれない。『ここは今から倫理です。』は、そんな妙な教科を真正面から漫画にした作品です。「倫理？別に…」と思う人ほど読んでみてほしい。金曜日のうちに1巻だけでも。今なら50円です。たぶん、日曜までには、全巻揃えよ、と思えると思います。

「倫理」という言葉のハードルと暗めなカバーイラストでだいぶ割食ってる気がするけど

読むと、まあこんな感じか…と思える漫画

ここは今から倫理です。

雨瀬シオリ (著)

全10巻（完結）

420円 (1巻あたり42円・10月2～4日限定)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

高校で倫理を教える高柳は、静かでつかみどころのない教師。授業では哲学者や思想家の言葉を紹介しながら、生徒たちに「善く生きるとは何か」「自分とは何か」を考えさせていく。いじめ、自傷、孤独、性、家庭環境など、それぞれ悩みを抱えた生徒たちと向き合いながら、答えを押しつけるのではなく、ともに考え続ける姿を描いた学園ドラマ。