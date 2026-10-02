Kindle漫画セール情報「推し漫」 第287回
学ばなくても将来困らない学問の漫画がなぜこんなに面白い？『ここは今から倫理です。』全10巻で420円【Kindle漫画セール情報】
2026年10月02日 16時00分更新
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テレビドラマにもなった学園漫画『ここは今から倫理です。』が、1冊100円、第4巻以降は1冊77円でセール中……！ なのですが、そこに集英社の漫画まつり「秋マン2026」が重なり、10月2日から4日までの3日間だけ、1冊50円～38円という超破格セールで手に入れられます！
高校の倫理は、受験科目として選ばなければ、たぶんそのまま一生学ばずに終わる人もいる学問です。本作に登場する生徒たちも、倫理を学びたくてわざわざ選択したわけではなく、消去法で授業に参加した者がほとんど。まあ、こういうとアレですが、実は私もこのセールで「ドラマにもなったし、ま、読んでみるか」くらいのの気持ちではじめて読んだんです。そしたらびっくりした。すごい面白いんで（笑）。
生きていくことにおいて、学ばなくても将来まったく困ることがない学問「倫理」。
でも、この漫画で描かれるのは、むしろ生きていれば避けにくいことばかりです。人はなぜ傷つくのか。どうして他人と分かり合えないのか。自分とは何なのか。善い生き方とは。作中では、いじめ、自傷、孤独、性、貧困といった問題を抱えた生徒たちに、哲学者や思想家の言葉を手がかりに考えさせていきます。
本作の主人公・高柳先生も、毎回その答えを教えてくれるわけではありません。むしろ「こう考えた人がいた」と材料を渡し、生徒自身に考えさせることが多い。それは読者にとっても同じで、ティーチャーというよりメンターっぽい。
将来すぐ役に立つわけではないけど、でも、人生のどこかで急に必要になるかもしれない。『ここは今から倫理です。』は、そんな妙な教科を真正面から漫画にした作品です。「倫理？別に…」と思う人ほど読んでみてほしい。金曜日のうちに1巻だけでも。今なら50円です。たぶん、日曜までには、全巻揃えよ、と思えると思います。
「倫理」という言葉のハードルと暗めなカバーイラストでだいぶ割食ってる気がするけど
読むと、まあこんな感じか…と思える漫画
ここは今から倫理です。
雨瀬シオリ (著)
全10巻（完結）
420円 (1巻あたり42円・10月2～4日限定)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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