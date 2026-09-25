Kindle漫画セール情報「推し漫」 第281回
女が暴言を叫んでいるだけで面白い漫画は作れるか？→作れます『波よ聞いてくれ』【Amazonマンガ週末祭】
2026年09月25日 16時00分更新
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9月第４週（9月25～27日）の「Amazonマンガ週末祭」は、「読み応え青年マンガ」特集。対象作品が全巻50%ポイント還元セールです。
その中から、今回は沙村広明センセイの『波よ聞いてくれ』をご紹介。
女が暴言を叫んでいるだけで漫画を成立させる方法
ミナレが延々しゃべっているだけでも成立する「読むラジオ」を目指した漫画『波よ聞いてくれ』のお時間です。
主人公・鼓田ミナレは、口は悪いが気風が良く、行動力があり、威勢良く啖呵を切るようなしゃべりが楽しい口が達者なラジオDJ。
そもそも本作は、担当編集者が「沙村広明センセイの描く口の汚い女が、盛大にフラれて、暴言を吐くところが見たい」と言ったのがスタートとのことで、そこで口の悪い失恋した働く女性を主人公にすることが決まり、都会でありながら大自然にも逃げ込める札幌が舞台になりました。
担当編集も沙村センセイもラジオ好きだったことからラジオの話にしようと決めて、沙村センセイは「ラジオ業界漫画」ではなく、ミナレがしゃべり続けているだけでも読める「読むラジオ」にしたかったらしい。
そんなわけで、ストーリーとかなんとかよりも、主人公のミナレが吠えているときがいちばん面白いのがこの漫画です。
小芝風花主演でドラマ化と聞いたときにはあまりにもイメージ違い過ぎて戸惑いましたが、あれはあれでイイ
波よ聞いてくれ
沙村広明 (著)
全13巻（続巻）
330円 ＋ポイント還元 9,385 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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