日本は力を持ったとき、それをどう使うべきか？　「自衛隊」という組織での戦闘の難しさを描く『空母いぶき』【Amazonマンガ週末祭】

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その中から、今回はかわぐちかいじセンセイ、軍事ジャーナリストの惠谷治さん制作協力の『空母いぶき』をご紹介。

現実を背景にしたリアルな架空戦記の作られ方

本作の舞台は、日本が事実上の空母「いぶき」を持った世界。連載開始は2014年ですから、すでに12年前のことです。当時の実際の日本を取り巻く世界情勢を反映し、日本の自衛隊が空母を持ったとしたら世界はどう反応するのか？ また、日本はその空母をどう使うのか？ に焦点を当てた、架空シミュレーションのようなリアリティを持った漫画です。

その『空母いぶき』の制作現場では、かわぐちかいじセンセイが「こうなったら漫画として面白い」とまず面白さ優先で展開を考え、そのアイデアを軍事ジャーナリストの惠谷治さんが「それは無理」「自衛隊はそんなことをしない」とダメ出しする方式でストーリーを決めていったそうです。漫画の都合で現実を曲げるのではなく、そのダメ出しを受けて、では現実の自衛隊ならどう動くのかを考え直す。その積み重ねで物語が作られていました。

そのため、『空母いぶき』は、「日本に空母があったら無双できてカッコいい」といった単純なバトル漫画にはなっていません。

戦闘機もミサイルも潜水艦も出てきますが、本作でより多く描かれるのは、それを「撃つ」シーンより「撃っていいのかどうか」を判断するシーン。先に撃てば何が起きるのか、専守防衛の自衛隊がどこまで武力を使えるのか、現場の判断を政府がどう受け止めるのか。戦闘そのものより、その手前の判断にかなりのページが使われています。

もし本当に日本がこういう状況に置かれたら、自衛隊はどう動くのか。そもそも、どこまで動ける組織であるべきなのか。『空母いぶき』は架空の戦争を描きながら、現実の自衛隊のあり方まで考えさせる漫画なのです。

かっこいいだけの漫画じゃないとは言ったけど、

カバー絵はめちゃかっこいい

空母いぶき

かわぐちかいじ (著)、惠谷治 (協力)

全13巻（完結）

9,009円 ＋ポイント還元 4,511 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

西暦20XX年、尖閣諸島沖で海上自衛隊と中国海軍が衝突寸前となったことを受け、日本政府は最新鋭戦闘機を搭載した事実上の空母「いぶき」を就役させ、新たな護衛隊群を編成する。その後、南西諸島をめぐる軍事危機が発生。「いぶき」艦隊は現場へ向かい、専守防衛という制約の中で、中国軍との緊迫した対峙に臨むことに。戦闘だけでなく、現場の指揮官、政府、国民それぞれの判断を描く現代軍事サスペンス。