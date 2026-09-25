Kindle漫画セール情報「推し漫」 第283回
『蒼天航路』乱世の奸雄を主人公に据えた三国志漫画の革命【Amazonマンガ週末祭】
2026年09月25日 17時00分更新
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9月第４週（9月25～27日）の「Amazonマンガ週末祭」は、「読み応え青年マンガ」特集。対象作品が全巻50%ポイント還元セールです。
その中から、今回は漫画・王欣太センセイ、李學仁センセイ原作の『蒼天航路』をご紹介。
『蒼天航路』は曹操という英雄の生きた時間を共有する漫画
一般的に本作が革命的三国志と言われるのは、三国志演義などでは主人公的立ち位置である劉備・孔明の適役として描かれる曹操孟徳を主人公にして、曹操視点で見た三国志が描かれている点を評してのことなのですが、私が本作を革命的だと思う点がもうひとつあって、それが、この漫画の中では、きちんと時間が流れていると感じられる点なのです。三国志って、多くの英雄が登場する群像劇なので、あちこちで起きるエピソードは頭に残りますが、どうしてもエピソードが積み上がって構成されているような印象になります。たとえば、桃太郎のお話で、時間を感じることってないじゃないですか。あれといっしょで、これまでの三国志では、あまり時間の流れを感じることが少なかったのですけど、本作ではちゃんと主人公が立って、若かりし曹操時代から老いていく姿、曹操をとりまく人々の運命と死を中心に描かれ、読者を、どこまでも曹操と共に行動させてくれる。その点がすごい。三国志を、単なる物語として描かない、一人の男の人生として描いている点が画期的だと思うのです。
もし、三国志自体をあまり良く知らない、という人がいたとしたら、『蒼天航路』から三国志に触れると、ちょっと変なこじらせかたをするかも知れませんが、三国志に語られる戦いの描写は、数ある三国志作品のなかでもピカイチ。この迫力に触れるだけでも、「読む価値あり」です！
人間・曹操を描いた怪作にして傑作!!
蒼天航路
王欣太 (著) , 李學仁 (原作)
全36巻（完結）
23,760円 ＋ポイント還元 11,880 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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