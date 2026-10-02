Kindle漫画セール情報「推し漫」 第288回
『宇宙海賊キャプテンハーロック』は青春恋愛マンガなのか？【Amazonマンガ週末祭】
2026年10月02日 17時00分更新
10月第1週（10月2～4日）の「Amazonマンガ週末祭」は、「青春の恋愛マンガ」特集。対象作品が全巻50%ポイント還元セールです。
その中から、今回は松本零士センセイの『宇宙海賊キャプテンハーロック』をご紹介。えっ？
『宇宙海賊キャプテンハーロック』は恋愛マンガなのか？
繰り返しになりますが、今週の「Amazonマンガ週末祭」のテーマは「青春の恋愛マンガ」。あまり私向けのジャンルではないかなぁと思ってラインアップを眺めていたら、その中にキラリと光る作品が。それが今回ご紹介する『宇宙海賊キャプテンハーロック』です。は？
松本零士作品といえば戦場浪漫や空想SFといった男臭い漫画という認識でしょうが（私もそうでした）、Amazonの見立ては違うようです。Amazonのなかでは『宇宙海賊キャプテンハーロック』といえば青春の恋愛マンガなのです。どこらへんが？ ということで、今回はそのあたりを掘り下げてみたいと思います。
『宇宙海賊キャプテンハーロック』というと、ドクロの旗を掲げたアルカディア号で宇宙を駆け、地球侵略を狙うマゾーンと戦うSF漫画です。しかし、その中身を見ていくと、やたらと「好きだった人」「青春を共にした人」の話が出てきます。
アルカディア号を造った大山トチローには、女海賊エメラルダスという恋人がいます。零時社の公式紹介でも、トチローはエメラルダスの恋人とされ、二人の関係は松本零士作品をまたいで描かれていきます。ハーロックにとってトチローは親友で、その死後もアルカディア号とともに宇宙を進む。TV版には、そのものズバリ「わが友わが青春」という回まであります。
ハーロックのそばには、故郷も同族も失ったミーメがいます。ハーロックに救われ、そのまま彼と行動をともにする女性です。恋愛関係とは明言されませんが、艦橋で酒を飲み、ハープを奏で、ハーロックが過去を思い出すときにはいつも近くにいる。戦闘員というより、ハーロックの孤独を知っている相手として描かれています。
しかも、この漫画の恋愛はあまり現在進行形になりません。トチローはすでにいない。エメラルダスは宇宙をさすらう。ハーロックも一つの場所に留まらない。好きな人と一緒になって終わり、ではなく、別れたあともその人をずっとその人の影を背負って生きていく話が多いんです。
巨大戦艦も宇宙戦争も出てきますが、その中で繰り返されるのは、昔一緒にいた人を思い出す場面。『宇宙海賊キャプテンハーロック』は、宇宙の果てまで行っても、青春時代の恋や友情を捨てきれない人々が織りなす物語なんです。
実は「ハーロック」とう名前も、本作のために考えられたものではなく、松本零士センセイは、まだ小学生だった頃から「ハーロック、ハーロック」と口にしながら歩いていたそうで、中学生の頃にはすでにその名前を漫画の中で使っていました。ハーロック自体が、松本零士センセイが青春自体に思い描いた理想の生き様を見せてくれる想い人、憧れの象徴なんですな。
『999』が恋愛マンガというならまだ納得感もなくもないが…ハーロックは流石にきつくないか？
宇宙海賊キャプテンハーロック
松本零士 (著)
全5巻（完結）
2,640円 ＋ポイント還元 1,320 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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