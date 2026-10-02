【本日から】やよい軒「かきフライ」1120円～！ エビフライとのミックスも

定食チェーン「やよい軒」では、本日10月2日より、「～濃厚な海の恵み～かきフライ定食」など、かきフライメニュー各種を発売します。
「かきフライ」メニューがズラリ
ミックス定食や御膳まで！
毎年恒例の「かきフライ」が今年も登場。
▲～濃厚な海の恵み～かきフライ定食（4個） 1120円
かきフライは、揚げたてアツアツ、サクサクの衣で、クリーミーで濃厚な牡蠣の旨みが楽しめる仕上がりといいます。
定番の「かきフライ定食」は4個入りと6個入りを用意。
▲～濃厚な海の恵み～かきフライ定食（6個） 1420円
定食は、レモン、ソース、タルタルが付き、好みに合わせて味を変えながら楽しめます。
さらにミックス定食や、御膳も登場。
▲～濃厚な海の恵み～かきフライミックス定食 1050円
かきフライにエビフライ、アジフライを組み合わせたメニュー。
▲～濃厚な海の恵み～かきフライ御膳 1320円
かきフライとすき焼きなど4種の小鉢を組み合わせています。
▲～濃厚な海の恵み～かきフライ（単品） 450円
単品でも購入可能です。
本日、大戸屋でも牡蠣フライがスタート
奇しくも本日10月2日は、大戸屋でも毎年恒例の「大粒牡蠣フライ」が発売。定食チェーンで一気に牡蠣フライの季節が始まります。
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やよい軒は、かきフライメインのオーソドックスな定食メニューから、エビフライやアジフライとの豪華ミックスまで用意。これからの季節のお楽しみですね！
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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