【本日】大戸屋、広島県産の「大粒牡蠣フライ」スタート！ 大粒を4個、たっぷり6個も

定食チェーン「大戸屋ごはん処」は、本日10月2日より、広島県産の牡蠣を使用した「大粒牡蠣フライ」を発売します。

毎年恒例の「カキフライ」が今年も！

大戸屋で毎年冬の定番として登場している「大粒牡蠣フライ」が今年も登場です。

牡蠣フライは、広島県産の大粒牡蠣をサクッと軽やかな衣で揚げ、濃厚な旨みと磯の香りが楽しめる仕上がりだといいます。定食では、基本は4個入りで、さらに2個増量した6個入りも用意されています。

なお、牡蠣フライに添えるタルタルソースは、各店舗で毎朝仕込んだもの。玉ねぎ、ピクルス、粗めにほぐしたゆで卵などを使用し、隠し味にはアンチョビを加えているそうです。

●大粒牡蠣フライ（4個） 定食1420円、単品1330円

●大粒牡蠣フライ（6個） 定食1720円、単品1630円



※数量限定のため、期間中でも販売終了となる場合がある

※フードコート店舗は販売内容が異なる

※税込み価格

カキフライの季節がスタート！

季節がこれから秋冬へ。移り変わりを感じさせるように、大戸屋では「大粒牡蠣フライ」が登場。なお、定食チェーンでは他にも「やよい軒」が本日より牡蠣フライを発売しています。



ちょっと贅沢な秋冬のお楽しみ。大戸屋では、タルタルソースもこだわり仕様なので、金曜日の夜ご飯や週末など「今日はちょっといいものを食べたい欲」がある時にいいかも！

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