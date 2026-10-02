【本日】大戸屋、広島県産の「大粒牡蠣フライ」スタート！ 大粒を4個、たっぷり6個も

定食チェーン「大戸屋ごはん処」は、本日10月2日より、広島県産の牡蠣を使用した「大粒牡蠣フライ」を発売します。
毎年恒例の「カキフライ」が今年も！
大戸屋で毎年冬の定番として登場している「大粒牡蠣フライ」が今年も登場です。
牡蠣フライは、広島県産の大粒牡蠣をサクッと軽やかな衣で揚げ、濃厚な旨みと磯の香りが楽しめる仕上がりだといいます。定食では、基本は4個入りで、さらに2個増量した6個入りも用意されています。
なお、牡蠣フライに添えるタルタルソースは、各店舗で毎朝仕込んだもの。玉ねぎ、ピクルス、粗めにほぐしたゆで卵などを使用し、隠し味にはアンチョビを加えているそうです。
●大粒牡蠣フライ（4個） 定食1420円、単品1330円
●大粒牡蠣フライ（6個） 定食1720円、単品1630円
※数量限定のため、期間中でも販売終了となる場合がある
※フードコート店舗は販売内容が異なる
※税込み価格
カキフライの季節がスタート！
季節がこれから秋冬へ。移り変わりを感じさせるように、大戸屋では「大粒牡蠣フライ」が登場。なお、定食チェーンでは他にも「やよい軒」が本日より牡蠣フライを発売しています。
ちょっと贅沢な秋冬のお楽しみ。大戸屋では、タルタルソースもこだわり仕様なので、金曜日の夜ご飯や週末など「今日はちょっといいものを食べたい欲」がある時にいいかも！
♪モグモグ動画配信中♪
アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。
▲丼で世代間ギャップが浮き彫りに!? 好きな丼対決
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります